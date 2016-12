Nereguli la vot cu urna mobila si sigiliile. Iata unde poti semnala chiar tu problemele

Observatorii acreditati de Expert Forum si Funky Citizens au sesizat o serie de nereguli inregistrate in aceasta dimineata in care romanii cu drept de vot sunt asteptati la urne pentru a alege viitorul Parlament.

Expert Forum semnaleaza noi nereguli, printre care faptul ca “posibilitatea de a vota cu viza de flotant a fost interpretata neunitar si au existat probleme de organizare in sectii”.

“Dupa ora 8 au fost inregistrate mai multe plangeri de la observatori si cetateni despre probleme legate de sigilarea urnelor de vot, utilizarea urnei mobile si accesul observatorilor in sectiile de votare. De asemenea, au existat presiuni asupra observatorilor, in sectiile 8 din Slatina si 156 din Colonesti (Olt) sau sectia 137 din Ghimpati (Giurgiu) “, se mai arata in comunicatul EFOR.

In plus, au fost probleme la sigilarea urnelor la mai multe sectii din Bucuresti, Constanta si Copsa Mica sau Ghimpati.

“Tot in Ghimpati (Giurgiu), la ora 9 erau inregistrate 84 de cereri pentru urna mobila. Conform observatorilor, nu au putut fi consultate cererile si documente justificative care sa faca dovada faptului ca persoanele respective nu se pot deplasa. Observatorul a insotit membrii biroului electoral si a identificat ca echipa cu urna mobila a vizitat inclusiv persoane care nu erau nedeplasabile”, semnaleaza EFOR.

De asemenea, la sectiile 715, 717, 718, 719, 720, 721 (Bucuresti) urnele erau sigilate de aseara, iar la sectia 968 era sigilata dimineata, inainte de deschiderea urnelor.

Intre orele 6 si 7, cateva zeci de observatori acreditati de Expert Forum si Funky Citizens au semnalat ca “nu au fost lasati sa intre in sectiile de votare in mod abuziv, din diverse motive care tin de neintelegerea procedurii de acreditare de catre presedintii sectiilor de votare”, se arata intr-un comunicat.

S-au inregistrat probleme de acest gen in sectii din Bucuresti, Caracal, Valenii de Munte, Iasi, Ilfov, Pitesti si Timisoara.

La cererea EFOR si Funky Citizens, Autoritatea Electorala Permanenta a solicitat trimiterea unui mesaj catre toti presedintii birourilor electorale pentru a permite accesul observatorilor conform legii.

Alte nereguli semnalate pana la ora 10:

La sectia 1170 din Sectorul 6 si sectia 27 din Buzau, urnele nu erau sigilate corespunzator

La sectia 410 din Timis unul dintre sigilii era rupt

La sectia 377 din Sector 3 o persoana a votat, desi era arondata la sectia 390. Si la sectia 71 din Buzau s-a votat pe liste suplimentara, desi alegatorii erau arondati la alta sectie din oras

In Giurgiu, la sectia 26, un alegator nu a fost lasat sa voteze, desi avea domiciliul intr-o alta localitate din judet

La sectia 1040 din Bucuresti alegatorii cu dizabilitati au dificultati sa voteze, intrucat nu este accesibilizata sectia

“Expert Forum, Funky Citizens si ceilalti parteneri din campania FiecareVot (www.fiecarevot.ro) au acreditat peste 1.000 de observatori in toata tara si peste 40 de observatori in strainatate.

Datele sunt obtinute prin intermediul call center 0800 080 200, www.votcorect.ro si prin aplicatia pentru observatori Monitorizare Vot, dezvoltata de Code4Romania. Astazi, hotline 0800 080 200 functioneaza pana la ora 22″, se mai arata in comunicatul remis presei.