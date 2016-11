Multe idei, dar nicio solutie. Londra nu are un plan pentru BREXIT

Guvernul britanic nu are un plan general pentru Brexit și strategia privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar putea să nu fie convenită în următoarele șase luni din cauza divergențelor din interiorul guvernului premierului Theresa May, potrivit unui document obținut de The Times și publicat marți de BBC, notează Agerpres.

Documentul, redactat de un consultant pentru biroul cabinetului britanic și datat 7 noiembrie, arată că departamentele guvernului britanic lucrează la peste 500 de proiecte legate de Brexit și că ar putea fi nevoie de încă 30.000 de funcționari publici pentru realizarea acestor proiecte.

Documentul, numit “Brexit Update”, este critic la adresa șefei guvernului britanic pentru tendința acesteia de a “a lua decizii și de a stabili detalii pentru a rezolva singură această problemă”, au precizat marți BBC și The Times.

Cu toate acestea, nu există încă nicio strategie privind ieșirea din UE “din cauza divergențelor din cabinet”, precizează sursa citată.

Premierul Theresa May speră să invoce articolul 50 al Tratatului de la Lisabona — începerea oficială a procesului de doi ani pentru ieșirea din UE — până la sfârșitul lunii martie anul viitor, amintește BBC.

Corespondentul politic al BBC Chris Mason, care a consultat documentul, a declarat că acesta arată “cât de complex, îngrijorător și plin de provocări va fi procesul ieșirii țării din UE”.

Documentul subliniază că va fi nevoie de alte șase luni înainte ca guvernul britanic să decidă exact ce dorește să obțină în urma Brexitului sau să se pună de acord asupra priorităților sale.

The Times notează că documentul menționează de asemenea divergențe între ministrul de externe Boris Johnson, ministrul pentru Brexit David Davis și ministrul comerțului internațional Liam Fox, pe de o parte, și ministrul de finanțe Philip Hammond și ministrul pentru mediul de afaceri Greg Clark, pe de altă parte.

“Acesta nu este un raport guvernamental și noi nu recunoaștem informațiile pe care le conține”, a reacționat un purtător de cuvânt al premierului Theresa May. “Noi ne concentrăm pentru a duce la capăt Brexitul și pentru a face un succes din acest proces”, a mai spus oficialul britanic, notează Reuters.