Motiunea simpla a PSD impotriva ministrului de Finante, Florin Citu, a trecut in Senat

Motiunea simpla impotriva ministrului de Finante, Florin Citu, intitulata “Guvernare PNL-numele tau este austeritate”, a fost adoptata luni in Senat cu 59 de voturi pentru, 56 impotriva si doua abtineri.

Presedintele sedintei, Robert Cazanciuc, a declarat ca documentul va fi publicat in Monitorul Oficial.

Dupa vot, Florin Citu a declarat ca daca PNL ii cere demisia si-o va da, dar, in opinia sa, motiunea “nu a venit cu nimic serios”.

“Vom vedea care este decizia. Daca partidul imi va spune sa fac un pas in spate, bineinteles ca voi demisiona. Dezbaterea nu a avut nicio legatura cu ceea ce am facut la minister, a fost o dezbatere despre postarile mele de pe Facebook”, a spus Florin Citu.

De precizat este insa ca ministrul de Finante nu este obligat sa demisioneze si nici nu trebuie demis dupa adoptarea motiunii simple. Spre deosebire de motiunea de cenzura, care duce la caderea Guvernului daca este adoptata, cea simpla este doar un avertisment politic, iar Guvernul nu are obligatia sa o respecte.

Potrivit unei decizii a Curtii Constitutionale din 2007, “prin motiunea simpla s-a pus la dispozitia parlamentarilor un instrument mai eficient de realizare a functiei de control al Parlamentului asupra Guvernului, dar adoptarea unei motiuni simple nu are ca efect juridic direct revocarea unui membru al acestuia. Motiunea simpla are, insa, efecte in plan politic, marcand o victorie a fortelor politice care au initiat-o si sustinut-o, cu un ecou corespunzator in opinia publica”.

Premierul Ludovic Orban a tinut sa precizeze, dupa ce Senatul a adoptat motiunea simpla impotriva ministrului de Finante, ca este foarte multumit de colaborarea cu acesta.

“Sunt foarte multumit de colaborarea cu Florin Citu si nu voi lua nici decizie cu privire la dansul”, a spus Orban.

Totodata, premierul a criticat faptul ca motiunea simpla a fost initiata chiar de catre “cei care au facut praf bugetul”.

“Florin Citu a ajuns sa fie judecat de cei care au facut praf bugetul. E o miscare politicianista ieftina. Teodorovici, initiatorul acestei motiuni, ar trebui sa dea explicatii in alta parte despre acest dezastru bugetar”, a mai afirmat Orban.

ziare.com