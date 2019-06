Motiunea de cenzura a fost respinsa. Guvernul Dancila ramane in functie

Motiunea de cenzura intitulata “Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot” a picat marti la vot. Opozitia a avut 200 din cele 233 de voturi necesare.

Au fost prezenti 359 de parlamentari, senatori si deputati, au existat si 7 voturi impotriva si 3 abtineri, asta in conditiile in care cei de la PSD si ALDE nu au votat deloc.

Daca Opozitia a acuzat guvernarea PSD-ALDE ca a dat numeroase ordonante de urgenta toxice ce au ingenuncheat justitia si a scumpit viata romanilor, Viorica Dancila s-a aparat in Parlament spunand ca opozantii sai spun doar metafore si sloganuri si vor sa aduca austeritatea in Romania, in timp ce ea a adus o prosperitate cum romanii nu au mai vazut: “Avutia romanilor a ajuns la recordul maxim al ultimilot 10 ani!”.

Potrivit procedurii parlamentare, o moţiune de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii. Pentru a fi adoptată, o moţiune de cenzură are nevoie de votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, în acest caz 233 de voturi, în contextul în care Parlamentul are un număr total de 465 de senatori şi deputaţi.

Ludovic Orban declara, joia trecută, că opoziția are asigurate 215 voturi la moțiunea de cenzură.