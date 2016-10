Motiunea anti-Pruna, adoptata cu aplauze in Parlament

Motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Justitiei, Raluca Pruna, a fost adoptata, marti, cu aplauze, in Parlament.

Pentru demiterea ministrului dupa declaratiile sale facute la CSM conform carora ar fi mintit cu ocazia unei audieri la CEDO au votat 155 de deputati. PNL a anuntat ca nu voteaza, astfel ca 60 de deputati liberali si de la grupurile minoritatilor nu si-au exprimat in niciun fel votul. Nu au existat abtineri sau voturi impotriva.

Chiar daca a fost votata, insa, motiunea simpla nu duce automat la demiterea ministrului Justitiei.

Imediat dupa votul din plen, Raluca Pruna le-a spus jurnalistilor ca va pleca doar daca asta va decide premierul Dacian Ciolos.

Amintim ca ministrul Justitiei a declarat in urma cu aproximativ doua saptamani, intr-o sedinta a CSM, ca a mintit cu ocazia unei audieri la CEDO.

“Eu am mintit acolo spunand ca noi am asigurat buget pentru sapte penitenciare a cate 150 de milioane pentru fiecare penitenciar, aproape un miliard de euro, dar astea erau niste bune intentii, pentru ca, in realitate, in buget noi nu avem acesti bani”, a spus atunci Raluca Pruna.

Apoi, PSD a depus o motiune simpla intitulata “Si minciuna poata sa ucida”. Motiunea a fost dezbatuta saptamana trecuta in plen, insa atunci ministrul Justitiei nu s-a prezentat din cauza ca se afla in strainatate si avionul cu care trebuia sa vina a avut intarzieri.

Acum, in Parlament, Pruna a dezvaluit ca se afla chiar la CEDO unde a avut o discutie cu presedintele Curtii pe memorandumul propus de Guvern.

Cat despre declaratia controversata, Pruna si-a asumat “plasticitatea exprimarii”, insa a cerut ca aceasta sa nu fie interpretata altfel decat ca ingrijorarea sa ca nu exista o programare bugetara multianuala.

“Vreau sa subliniez ca, in lipsa unui cadru predictibil, chestiuni care au fost indelung amanate ne-au obligat sa actionam in conditii de criza. Nu mai putem continua sa ne prefacem ca nu intelegem despre ce e vorba. Sunt in fata dvs. pentru ca am avut curajul sa spun ca imparatul este gol. Clasa politica sa-si asume raspunderea pentru aceste restante. Poate a sosit timpul sa ne uitam cu atentie in jurul nostru si sa admitem ca sunt tot mai multi cetateni care stiu foarte bine ce tara vor”, a spus Pruna in Parlament.

Ramane acum de vazut ce decizie va lua premierul Dacian Ciolos. Saptamana trecuta, intrebat la Digi24 daca o mai sustine pe Raluca Pruna dupa declaratia controversata, seful Guvernului nu a dat un raspuns clar.

“Eu cu doamna ministru Pruna am lucrat bine. E o persoana onesta, care e directa, probabil cateodata prea directa. N-are experienta politica, dar are, din punctul meu de vedere, onestitate si isi foloseste experienta profesionala cat de bine poate in ceea ce face”, a spus Ciolos.

ziare.com