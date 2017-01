Moscova acuza SUA ca au incercat sa-l recruteze pe “numarul doi” din Ambasada Rusiei la Washington

Serviciile de spionaj din Statele Unite au incercat sa-l recruteze, in aprilie 2016, pe “numarul doi” din Ambasada Rusiei la Washington, a acuzat marti ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov.

“In aprilie anul trecut, intr-o actiune fara precedent, s-a incercat recrutarea numarului doi din ambasada, ministrul consilier. Au mai incercat sa recruteze si un alt diplomat de-al nostru de rang inalt, caruia i-au plasat in masina 10.000 de dolari, atunci cand acesta nu era de fata, cu o oferta de cooperare”, a explicat Lavrov (foto), citat de EFE.

In prima sa conferinta de presa anuala, seful diplomatiei ruse a spus ca in timpul presedintiei democratului Barack Obama, indeosebi pe parcursul celui de-al doilea mandat al sau, “s-a intensificat aceasta activitate ostila la adresa diplomatilor” rusi.

Cu alta ocazie, serviciile secrete americane au incercat sa recruteze un functionar al consulatului rus pe cand acesta cumpara medicamente pentru Evgheni Primakov, fost prim-ministru si sef al diplomatiei ruse, care avea nevoie de produse care se vindeau doar in SUA.

“Trebuie sa dai dovada de un simt special si profund al cinismului si al jocului murdar pentru a incerca sa recrutezi (pe cineva) intr-o situatie ca aceasta”, a comentat Lavrov.

Seful diplomatiei ruse a dezmintit, pe de alta parte, informatiile potrivit carora diplomati americani, printre care si ambasadorul SUA la Moscova, ar fi urmariti si supravegheati in Rusia.

“Acuzatiile conform carora Ambasada SUA a fost victima persecutiilor in timpul administratiei Obama nu au fundament. Intr-adevar, au fost impiedicate activitati de spionaj ale reprezentantilor americani care actionau sub acoperire diplomatica”, a spus Serghei Lavrov.

Pe de alta parte, Lavrov a calificat desfasurarea de trupe NATO in tarile baltice drept o idee proasta. Reuters noteaza ca Rusia a acuzat in repetate randuri ca SUA si aliatii sai s-au implantat in Europa de Est si ameninta securitatea nationala a Rusiei.