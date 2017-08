Moravita: 12 migranti si calauza lor sarba, opriti cu focuri de arma, dupa ce au spart un baraj al politiei. Doi migranti si un politist au fost raniti

In primele ore ale zilei de luni doua masini in care se aflau 12 migranti si calauza lor sarba au spart un baraj al fortelor de ordine, ranind astfel un politist si avariind cateva autoturisme. Politistii au folosit armamentul pentru a-i opri, doi migranti fiind raniti si ajungand la spital.

In noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 03.00, la nivelul I.T.P.F. Timisoara a avut loc o actiune privind combaterea traficului de migranti in zona de frontiera Moravita-Denta, ocazie cu care politistii de frontiera au organizat un filtru pe E 70, la iesirea din localitatea Denta, informeaza Politia de Frontiera.

Politistii de frontiera din filtru au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea a doua autoturisme despre care existau suspiciuni ca transportau migranti din zona de frontiera catre municipiul Timisoara.

Soferii acestor autoturisme nu au oprit la semnalele politistilor si au trecut in viteza prin baraj, punand in pericol integritatea acestora, ranind usor un politist si avariind totodata mai multe autoturisme ale institutiei.

Pentru a reusi imobilizarea autoturismelor si a soferilor acestora, politistii de frontiera au folosit armamentul din dotare, initial prin tragerea in plan vertical a doua focuri de arma, apoi au tintit pneurile autoturismelor in cauza, reusind sa opreasca una din masini.

In acelasi timp, prin ricoseu, au fost ranite doua persoane, pasageri ai autoturismelor ai caror soferi nu au oprit la control, afirma sursa citata.

Cele doua persoane, de origine afro-asiatica, au fost transportate de urgenta la spital, pentru a li se oferi ingrijiri medicale.

In urma actiunii politistilor de frontiera au fost retinuti 12 cetateni afroasiatici si un cetatean sarb, soferul uneia dintre masini.

