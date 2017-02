Mona Dîrțu: „Revoluția din ’17. Trei lecții de luat cu noi în viitor”

Ce-am învățat în frigul ăsta neiertător de ianuarie vom lua cu noi, drept lecții trăite, în anii care vin.

1. Am învățat să lucrăm în sincronie.

Patru sînt forțele care și-au predat intuitiv ștafeta, una alteia, în aceste săptămîni – și nici unul dintre alergători n-a ratat pînă acum vreo preluare.

Forța care a pus în mișcare tăvălugul e presa, să nu uităm asta: cei de la hotnews.ro au fost primii care au anunțat, la 13 ianuarie, că guvernul pregătește schimbarea legii penale.

A doua forță, care a preluat ștafeta de la presă, a fost președintele Iohannis, care a blocat eficient adoptarea autoinvitîndu-se – ca un inspector școlar care-ți apare neanunțat la oră – la ședința de guvern.

Cîteva ore mai tîrziu s-a activat a treia forță – justiția – ale cărei instituții au explicat pe înțelesul oamenilor cît de grave sînt schimbările din legislație.

Iar seara a preluat ștafeta a patra forță – societatea civilă. Oamenii au luat metroul sau mașina pentru prima dată, pe frigul acela pătrunzător, nu spre casă – ci spre Piața Universității.

Lecția pe care-o luăm cu noi din această formidabilă cursă e excepțională; probabil istorică. Am învățat să ne bazăm, cumva, unii pe alții. Am prins încredere în noi – și în acele instituții ale statului care au arătat că apără interesul public. Începem să scăpăm, cred, de “toți sînt o apă și-un pămînt”.

2. Am învățat că instituțiile puternice contează.

Da, chiar contează. Cumva, am înțeles că degeaba ieșim cu sutele de mii dacă n-avem pîrghii instituționale cu care să ne atingem obiectivul.

Și am mai învățat, cu toții, ceva esențial: că am greșit lăsînd instituții precum CNA și Avocatul Poporului să dormiteze laș, în zeama lor dulceagă, pe banii noștri.

