Moment istoric pentru aviatie: dupa 17 ore de zbor, primul zbor fara escala din Australia la Londra

Primul zbor direct, fara escala, peste cei aproape 15.000 de kilometri dintre Australia si Marea Britanie a fost un succes: dupa 17 ore de zbor, arenova cu cei peste 200 de pasageri a aterizat pe aeroportul Heathrow din Londra.

Acest zbor istoric a fost asigurat de un avion Boeing 787 Dreamliner, cu 16 membri de echipaj, in frunte cu comandantul de bord Lisa Norman, anunta BBC.

Este vorba de primul zbor direct regulat intre cele doua continente, potrivit Qantas, una din cele mai vechi companii aeriene.

In momentul lansarii “Kangaroo Route”, in anul 1947, un avion a avut nevoie de patru zile si noua escale intre Sydney si Londra.

Cu o lungime de 14.498 de kilometri, noua legatura se claseaza pe locul al doilea in functie de distanta parcursa in timpul unui zbor comercial. Este de asemenea cel mai lung zbor efectuat pana acum de un avion Dreamliner.

In prezent recordul in materie de zboruri comerciale este detinut de cursa Doha-Auckland asigurata de Qatar Airways (14.535 kilometri in 17 ore si 40 de minute), urmata de cursa Dubai-Auckland a Emirates Airlines (14.201 kilometri in 17 ore si 20 de minute), cursa Los Angeles-Singapore a United Airlines (14.114 kilometri in 17 ore si 20 de minute) si cea pe ruta Houston-Sydney a companiei United Airlines (13.835 kilometri).

Aceasta noua legatura se inscrie intr-un ambitios proiect al Qantas de a creste numarul zborurilor pe distante foarte lungi, inclusiv la un moment dat cele intre coasta de est a Australiei si Europa, intitulat “Project Sunrise”. Directorul general de la Qantas, Alan Joyce, a estimat anul trecut ca acest zboruri ar constitui “ultima frontiera pentru aviatia mondiala”.

Una din preocuparile companiei aeriene australiene este sa asigure confortul pasagerilor pentru un zbor atat de lung. Unii pasageri vor fi dotati cu aparate speciale care le vor permite cercetatorilor de la Universitatea din Sydney sa stranga date cu privire la somnul, activitatea cerebrala, pozitie, ocupatii precum si gradul lor de hidratare in timpul zborurilor.

Anterior, intre 2004 si 2013, compania Singapore Airlines a asigurat cu un avion Airbus A340 zboruri pe o distanta de peste 15.000 de kilometri intre Singapore si New York, oprita din motive de costuri.

