Modificarile la Codul Penal, adoptate si in Camera Deputatilor. PSD-ALDE a luat voturi de la minoritati

Modificarile controversate la Codul Penal au fost adoptate, la limita, miercuri in Camera Deputatilor, datorita sprijinului oferit majoritatii PSD-ALDE de 9 deputati din grupul minoritatilor si de Adrian Mocanu (PMP).

Pentru adoptarea proiectului, care trecuse marti si de Senat, erau necesare 165 de voturi. Alianta aflata la guvernare, PSD-ALDE, avea 168 de voturi, insa mai multi deputati ai majoritatii au lipsit. PNL si USR au votat impotriva, UDMR a anuntat ca se abtine de la vot, iar voturile necesare pentru adoptarea proiectului au venit in special de la minoritati: 9.

Inainte de vot, liderul grupului minoritatilor, Varujan Pambuccian, a anuntat ca fiecare coleg va vota potrivit propriei constiinte, nefiind luata o decizie comuna.

Cine sunt deputatii minoritatilor care au votat amputarea Codului Penal:

Adnagi Slavoliub – Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Serbia

Csokany Petronela Mihaela – Uniunea Bulgarilor din Banat-Romania

Furic Iarco – Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania

Ibram Iusein – Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turcia

Ignat Miron – Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Belarus

Popescu Mariana Venera – Asociatia Macedonenilor din Romania

Stoica Bogdan Alin – Asociatia Liga Albanezilor din Romania

Vasile Daniel – Partida Romilor “Pro-Europa”

Vexler Silviu – Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania

Dintre cei 12 deputati ai minoritatilor prezenti, 1 nu a votat (Varujan Pambuccian) si 2 au votat contra (Firczak Iulius Marian – Uniunea Rutenilor si Ovidiu Gant – Forumul Germanilor).

Deputatul PMP Adrian Mocanu va fi exclus din partid imediat dupa vot, conform anuntului facut de presedintele Eugen Tomac. Mocanu a fost membru al PSD inainte sa treaca la PMP.

Pe de alta parte, trei dintre cei care au votat azi pentru dezincriminarea partiala a abuzului in serviciu sunt deputatii PSD Liviu Dragnea, Mircea Draghici si Andreea Cosma, judecati pentru infractiuni care au legatura cu abuzul in serviciu. Liviu Dragnea a fost deja condamnat in prima instanta la 3 ani si jumatate de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu, iar Mircea Draghici este judecat pentru complicitate la abuz in serviciu. La termenul din martie, procurorii au cerut o pedeapsa de 7 ani de inchisoare cu executare pentru Mircea Draghici.

De asemenea, Andreea Cosma este trimisa in judecata pentru complicitate la abuz in serviciu.

Toti cei 14 deputati neafiliati au absentat astazi, iar toti deputatii PMP cu exceptia lui Adrian Mocanu au votat impotriva alaturi de PNL si USR.

ziare.com