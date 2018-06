Modificari la Codul Rutier: Soferii vitezomani vor fi avertizati din timp ca exista radare pe sosele

Comisiile reunite de industrii, juridica si transporturi ale Camerei Deputatilor au dat marti raport favorabil unui proiect de lege privind modificarea Codului Rutier.

Astfel, masinile de politie cu radar trebuie presemnalizate cu un panou afisat cu 500 – 1.000 de metri inainte, pe sensul de mers.

Panoul se monteaza de catre administratorul drumului la solicitarea politistului, iar masinile cu radar trebuie sa fie inscriptionate vizibil, dar si pozitionate vizibil.

De asemenea, dispozitivele radar de tip pistol nu pot fi folosite la mai mult de 10 metri de masina de politie.

Proiectul primise aviz negativ de la Guvern, iar deputatii USR au fost singurii care s-au opus acestuia la votul din comisie.

USR a criticat dur proiectul de lege, calificand prevederile acestuia ca fiind “o oroare”.

“Practic, radarele vor trebui semnalizate oriunde sunt instalate cu panouri puse cu un kilometru inainte, deci Politia, atunci cand vrea sa puna un radar, trebuie sa sune la administratorul drumului, la Primarie sau la CNAIR si ii roaga pe acestia sa monteze cu un kilometru inainte un panou care sa anunte ca urmeaza un radar.

Se da practic “liber” la nerespectarea legii, la nerespectarea vitezei de deplasare. (…) Am fost socat sa vedem cum toate partidele, in afara USR, au votat la unison in comisie niste aberatii juridice destul de multe”, a declarat, la finalul sedintei, deputatul USR Catalin Drula, in opinia caruia era mai onest sa fie scoase limitele de viteza.

Potrivit deputatului USR Ionut Mosteanu, “Politia a fost castrata in acest moment in ceea ce priveste controlul vitezei si se da totodata liber unui imens circuit de raliu”, in conditiile in care exista mii de morti din accidente, dar si pietoni ucisi pe trotuare, de catre vitezomani.

“In fiecare zi moare cel putin un roman din cauza vitezei pe sosele si in aceste conditii aproape toate partidele au decis ca este liber la viteza. Acest proiect de lege nu a avut aprobarea Guvernului”, a precizat Mosteanu.

Deputatul PNL Florin Roman, unul dintre initiatorii proiectului, spune insa ca radarele nu sunt interzise, asa cum a aparut in spatiul public, ci doar acele radare care nu sunt in locuri vizibile. El afirma ca cele mai multe decese din accidente rutiere in Romania ssunt cauzate in primul rand de infrastructura precara si numarul mare de autovehicule care circula zilnic si abia apoi consumului de alcool si neatentiei la volan, pe locul 4 “in acest top nedorit” fiind viteza excesiva.

“Acest proiect de lege este aplicat in tari ale Uniunii Europene intr-o forma similara, iar el a dus la reducerea numarului de victime rezultate din accidente rutiere. (…) Peste tot in UE exista obligatia ca aceste radare, fie ca sunt fixe, fie ca sunt experimentale, sa fie semnalizate, iar semnalizarea lor duce la reducerea numarului de accidente. Auzeam pe colegii de la USR spunand astazi “nu e in regula ca mor oameni pe drumurile din Romania”.

Asa este, nu e in regula ca mor oameni pe drum si, daca lucrurile nu merg, atunci ceva trebuie schimbat. (…) Deocamdata ne-am dus pe partea de preventie. (…) Acest proiect ii protejeaza pe politisti – ei nu mai pot fi trimisi de sefii lor sa stea la panda sa faca planul de amenzi. De acum inainte vor avea demnitatea de a-si face meseria ca si colegii lor din UE”, a explicat Florin Roman.

Co-initiator al proiectului, deputatul PSD Catalin Radulescu a aratat, la randul sau, ca modificarea Codului rutier este una necesara.

El este convins ca, dupa adoptarea acestei legi, numarul de morti in accidente rutiere va scadea.

“Eu nu am vazut pana acum decat un singur lucru – dorinta de a da amenzi, niciun fel de preventie nu i-a interesat pe cei de la Politia Rutiera”, a spus deputatul PSD.

Proiectul de lege pentru modificarea art. 109 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a primit votul Senatului si urmeaza sa primeasca votul plenului Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional.