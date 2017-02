Modificarea Codurilor Penale. CSM sesizeaza CCR pentru conflict intre puteri

Consiliul Superior al Magistraturii s-a reunit astăzi la ora 09.00 dimineața pentru a discuta despre modificarea Codurilor penale de către Guvernul Grindeanu prin ordonanță de urgență. Ședința este prezidată de președintele Klaus Iohannis, care a spus că CSM este acum responsabil de apărarea independenței justiției și a cerut sesizarea Curții Constituționale.

Consiliul Superior al Magistraturii s-a reunit astăzi la ora 09.00 pentru a discuta despre modificarea Codurilor penale de către Guvernul Grindeanu prin ordonanță de urgență. Ședința a fost prezidată de președintele Klaus Iohannis, care a spus că CSM este acum responsabil de apărarea independenței justiției și a cerut sesizarea Curții Constituționale.

Consiliul Superior al Magistraturii a votat în unanimitae ca președintele acestei instituții, Mariana Ghena, să sesizeze Curtea Constituțională.

Klaus Iohannis a declarat, la ieșirea de la ședința CSM, că președinta CSM, Mariana Ghena, este hotărâtă să sesizeze CCR în privinţa OUG de modificare a codurilor penale.

Șeful statului a spus că „conflictul instituţional este evident”.

Klaus Iohannis a mai precizat că justiţia este independentă, iar magistraţii sunt indignaţi de felul în care Guvernul a dat OUG, noaptea, fără aviz.

„Eu plec mulţumit de aici, fiindcă am putut să constat în primul rând o solidaritate în interiorul CSM, cu preşedintele CSM, şi din discuţiile cu membrii CSM am putut să aflu că practic întreg sistemul este de partea CSM. Justiţia în România este independentă, iar magistraţii sunt indignaţi de felul în care Guvernul a tratat această chestiune foarte sensibilă, chestiunea modificării Codurilor penale prin OUG, noaptea, fără aviz. Este important să vedem că există acest conflict şi să fie sesizată CCR, care are inclusiv libertatea de a anula acest act normativ. Problema e că în acest fel, cum a procedat Guvernul, nu se poate proceda”, a mai spus preşedintele la plecarea de la CSM.

Preşedintele Klaus Iohannis nu a vrut să comenteze dacă ordonanța este „cu dedicație”.

„Au fost multe luări de poziţie şi multă lume a spus cu punct şi virgulă că sunt acte normative cu dedicaţie, au fost vehiculate nume, însă nu asta este problema. Problema este că în acest fel în care a procedat Guvernul nu se poate proceda într-un stat de drept, ori România este şi vrea să rămână stat de drept. Dacă Guvernul nu înţelege acest lucru, atunci se vor face paşii prevăzuţi de Constituţie”, a spus el.

