Mișu Negrițoiu, învins de RCA. Revocarea, aprobată de comisii

Comisiile de specialitate din Senat si Camera Deputatilor au avizat pozitiv, luni, revocarea presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Misu Negritoiu.

Dupa acest prim pas procedural, urmeaza votul in plenul Parlamentului.

Insa Negritoiu sustine ca revocarea sa ar fi ilegala.

Seful ASF era asteptat azi la audierile din comisii, dar nu a venit. Totusi, a trimis o scrisoare prin care isi explica absenta.

In scrisoarea respectiva, presedintele ASF a cerut amanarea audierii, pentru a avea timp sa pregateasca raspunsurile solicitate de parlamentari, si a subliniat ca “revocarea unui membru din conducerea ASF nu este legal posibila”.

“Revocarea unui membru al conducerii ASF nu este legal posibila atata timp cat acesta continua sa indeplineasca criteriile care au stat la baza numirii sale, orice hotarare in sens contrar fiind abuziva, facuta in frauda legii si, deci, lovita de nulitate, urmand sa fie desfiintata ca atare de instantele si autoritatile competente.

Dorim sa invederam, pe aceasta cale, ca fata de orice initiativa din categoria celor amintite, ASF va intelege sa-si apere reputatia si independenta si va actiona corespunzator in acest sens, in vederea asigurarii respectarii prevederilor legii”, a precizat Negritoiu in documentul transmis parlamentarilor, citat de Mediafax.

Conducerea ASF, responsabila pentru scandalul RCA

Conducerea ASF este considerata responsabila pentru scandalul pe tema cresterii pretului RCA, care a scos transportatorii in strada, dar si in ceea ce priveste insolventele din ultima vreme de pe piata asigurarilor.

Acum urmeaza ca membrii comisiilor de specialitate sa completeze un raport, pe care il vor trimite Birourilor Permanente ale Parlamentului. Acestea vor stabili data la care va fi convocat plenul pentru a vota asupra revocarii lui Misu Negritoiu din functia de presedinte al ASF.

Ulterior, Parlamentul va numi o noua conducere a ASF, insa nu se stie daca o va face Legislativul actual sau cel viitor, in functie de cat vor dura procedurile de demitere.

Amintim ca, lunea trecuta, deputatii din Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare au votat inceperea procedurilor legale pentru demiterea sefului ASF.

Parlamentarii i-au cerut demisia

Asta dupa ce mai multi parlamentari i-au cerut lui Negritoiu sa-si dea demisia pe fondul scandalului RCA.

“S-a ajuns ca toata lumea sa fie nemultumita. Sunteti complet depasit de importanta functiei pe care o aveti. Este un dezastru. Nu facem decat sa facem o groapa pentru a acoperi alta groapa. Nu va mai crede nimeni. Cred ca demisia ar fi un prim pas”, a precizat, saptamania trecuta, seful Comisiei pentru Politica Economica, Reforma si Privatizare din Camera Deputatilor, Mihai Tudose.

Insa Misu Negritoiu a sustinut sa isi asuma toate deciziile din cei doi ani de cand este in fruntea ASF si ca nu a “facut nimic ce nu trebuia facut”.

Pe de alta parte, deputatul PNL Andreea Paul a dezvaluit ca Misu Negritoiu nu demisioneaza din fruntea ASF pentru ca asteapta sa fie demis, ca sa primeasca peste 100.000 de euro ca sume compensatorii.

Andreea Paul informa ca in contractul colectiv de munca votat de Consiliul de Administratie al ASF figureaza opt salarii compensatorii pentru un presedinte demis.

