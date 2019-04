Miscare neasteptata a lui Iohannis: Consulta Parlamentul inca o data pe referendum

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca initiaza o noua consultare a Parlamentului Romaniei pentru largirea ariei de cuprindere a referendumului, in contextul in care, pe 26 mai, romanii sunt chemati sa se pronunte in legatura cu directia in care isi doresc sa mearga reforma Justitiei.

Seful statului a avertizat totodata Guvernul sa nu dea nicio ordonanta de urgenta pe justitie pana cand nu afla vointa poporului.

Practic, este vorba de un aviz cerut Parlamentului, care are si un termen legal. Avizul este unul consultativ.

Amintim ca Iohannis a anuntat, pe 28 martie, ca va convoca referendum pe justitie pe 26 mai, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare.

“Este cert, voi convoca un referendum pentru 26 mai, pentru ca asa nu se mai poate. PSD continua asaltul la adresa Justitiei (…) PSD vrea sa dea OUG pe Codurile Penale. Golaneala PSD a depasit orice limita. Acest guvern adopta foarte multe OUG. Trebuie sa punem punct acestei practici si trebuie sa o facem acum”, a anuntat seful statului.

Inca nu stim care va fi intrebarea ce va fi pusa in cadrul referendumului, aceasta urmand sa fie stabilita dupa consultarea Parlamentului.