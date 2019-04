Mircea Draghici, trezorierul PSD, pus sub urmarire penala de DNA: A luat un imobil cu banii primiti ca subventie pentru partid

Mircea Draghici, trezorierul PSD, a fost pus sub urmarire penala de procurorii DNA.

Potrivit unui comunicat de presa remis marti de DNA, infractiunile de care e acuzat Draghici sunt delapidare si utilizarea subventiilor de stat in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate.

“In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista aspecte din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

In calitate de trezorier al unui partid, avand atributii de gestionare si administrare a bunurilor si fondurilor banesti apartinand formatiunii politice respective, suspectul si-ar fi insusit suma de 380.000 euro prin incheierea unui contract de inchiriere a unui imobil, avand un caracter simulat, folosind astfel suma de bani provenita din subventii in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, respectiv pentru plata partiala in proportie de peste 2/3 a unui imobil”, se arata in document.

Procurorii precizeaza ca suspectul indeplineste functia de trezorier al unui partid, exercitand, in aceasta calitate, atributii de gestionare si administrare a bunurilor si sumelor de bani provenite din fonduri publice sau private.

Astfel, in cursul lunii februarie 2018, “suspectul, impreuna cu o persoana din familie, a negociat si a convenit sa achizitioneze, de la un vanzator, un imobil avand o valoare de circulatie de peste 500.000 euro, pe care sa-l achite, in parte, cu sume de bani pe care le gestiona in calitate de trezorier, si in parte, cu fonduri proprii”.

“Promisiunea de vanzare cumparare dintre proprietarul imobilului si persoana din familia suspectului, dar si contractul de inchiriere dintre acelasi proprietar si formatiunea politica s-au incheiat in aceeasi zi, 15.02.2018, pentru acelasi imobil.

Contractul de inchiriere fusese incheiat pentru o perioada de 10 ani (incepand cu data de 01.03.2018 pana la 01.03.2029), valoarea totala a chiriei fiind de 380.000 euro ce urma sa fie achitata dupa cum urmeaza: suma de 38.000 euro in termen de 5 zile, iar restul sumei in transe de cel putin 19.000 euro pe luna timp de 18 luni”, adauga procurorii anticoruptie.

Acestia mai precizeaza ca, in realitate, intreaga contravaloare a contractului a fost achitata in avans, intr-un interval de timp de 5 luni din sume de bani provenite din subventia acordata formatiunii politice in baza Legii nr. 334/2006, privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale.

“Dupa declansarea controlului de catre Autoritatea Electorala Permanenta cu privire la utilizarea subventiilor de formatiunea politica in cadrul careia suspectul indeplinea functia de trezorier, a fost reziliat contractul de inchiriere, precum si promisiunea de vanzare-cumparare si restituite sumele de bani incasate cu titlu de chirie si pentru achizitionarea imobilului”, conchid procurorii.

“Sa fii pus sub acuzare ca nu ai respectat o lege pe care tu ai facut-o in Parlamentul Romaniei si esti cel mai indreptatit sa stii spiritul si litera acestei legi – atentie – mi se pare mult exagerat si cred cumva ca are legatura si cu coordonarea campaniei. De fiecare data cand a urmat o campanie electorala, am fost chemat la DNA”, a spus Draghici, la iesirea din DNA, citat de Agerpres.

ziare.com