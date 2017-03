Mircea Dinescu, audiat in dosarul Revolutiei: Mi se pare ca jucam intr-o telenovela

Mircea Dinescu s-a prezentat, joi dimineata, la Parchetul General, pentru a fi audiat de procurorii militari, ca martor, in Dosarul Revolutiei. Dinescu a declarat, la intrarea in sediul Parchetului, ca “Mie mi se pare ca jucam intr-o telenovela. (…) In loc sa spunem povesti la gura sobei, spunem povesti la gura Parchetului aicea. (…) Atunci cand ar fi trebuit sa se discute lucrurile s-au facut tot felul de comitete si comisii. Dupa 27 de ani sa chemi oamenii sa afli ce s-a intamplat atunci la televiziune?”

Dinescu a mai afirmat ca “toate cartile despre Revolutie sunt scrise de fosti colaboratori ai Securitatii. Cum e Stoenescu asta, care a fost informator al Securitatii. Asta a devenit un fel de papa al povestilor despre Revolutie. Ani de zile si-au dat cu parerea fosti securisti.”

“Iliescu nu e un om foarte curajos. El s-a trezit ca trebuie sa construiasca capitalismul dupa ce a vorbit ani de zile de Marx si Lenin”, a mai spus Mircea Dinescu.

HotNews