Mircea Basescu ramane in inchisoare. Magistratii i-au respins cererea de eliberare conditionata

Mircea Basescu nu a reusit sa ii convinga pe magistatii de la Tribunalul Constanta sa il elibereze conditionat, asa ca fratele fostului presedinte Traian Basescu va ramane in continuare in spatele gratiilor.

In 6 octombrie, Judecatoria Medgidia a admis cererea lui Mircea Basescu de eliberare conditionata. Decizia nu a fost definitiva, iar DNA a contestat-o. Miercuri, Tribunalul Constanta a admis contestatia DNA si nu l-a eliberat pe fratele fostului presedinte.

Decizia este definitiva. Aceasta era ultima cale de atac pe care o avea la dispozitie Mircea Basescu, care a ispasit o treime din pedeapsa.

Pe langa faptul ca executat o treime din pedeapsa, Basescu a scris in cererea de eliberare conditionata si faptul ca are peste 60 de ani, dar si ca a stat deja un an in arest preventiv sau la domiciliu si a avut o buna purtare in penitenciar.

Pe 16 iunie, Mircea Basescu a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Fratele fostului presedinte Traian Basescu a fost acuzat ca a luat mita de la familia lui Sandu Anghel, cunoscut ca Bercea Mondial.

Inainte de aceasta condamnare Basescu statuse cinci luni in arest preventiv si sapte luni in arest la domiciliu, iar apoi a fost plasat sub control judiciar.