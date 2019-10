Minoritatile anunta ca sustin un guvern PNL

Liderul grupului parlamentar al minoritatilor nationale, Varujan Pambuccian, a declarat luni ca deputatii grupului sau vor sustine un Guvern PNL.

“O sa sustinem un Guvern PNL si nu am pus conditii pentru sustinerea aceasta, ci am discutat chestiunile pe care ni le dorim de la acest guvern, care sunt in linii mari chestiuni care tin de minoritati si de culte. (…) Ne-am dori, de exemplu, ca Departamentul pentru culte sa ramana in subordinea primului ministru, asa cum a fost si pana acum. Ne-am dori ca o serie de chestiuni legislative care ramasesera restante legate de minoritati, nu ma refer aici la legea-cadru, sa le trecem in anul care urmeaza”, a afirmat Pambuccian, dupa intrevederea avuta cu presedintele PNL, Ludovic Orban, si alti liberali.

Varujan Pambuccian a spus ca garanteaza pentru toate cele 17 voturi din partea grupului parlamentar al minoritatilor nationale.

El a subliniat ca reprezentantii minoritatilor nationale nu si-au dorit niciodata sa faca parte dintr-un guvern.

Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a precizat ca discutia a fost una benefica, mentionand ca PNL a avut intotdeauna o relatie de parteneriat cu minoritatile nationale.

“Chiar daca nu stim cine a votat la motiune fiindca a fost vot secret, le-am multumit parlamentarilor din grupul minoritatilor care au dat un vot in favoarea motiunii. I-am asigurat pe toti ca relatia va ramane o relatie la fel de deschisa, de dialog, de colaborare si foarte multa atentie pentru problematica minoritatilor nationale”, a afirmat presedintele PNL.

