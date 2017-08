Ministrul Pop explica de ce a decis sa scoata toate auxiliarele din scoli

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a oferit noi explicatii, miercuri dupa-amiaza, in legatura cu revizuirea si inlocuirea materialelor auxiliare din scoli.

Pop a argumentat masura printr-o “hemoragie de materiale auxiliare care ingreuneaza si viata profesorului, si ghiozdanul elevului”.

“Am spus stop acestui joc neregulamentar”, a sustinut ministrul, intr-o interventie telefonica la Antena3.

Pop a enumerat o serie de mijloace de invatamant auxiliar: “culegeri, caietul elevului, caietul de teme, caietul de vacanta, tot felul de auxiliare pe care sistemul de invatamant le-a achizitionat si nu aveau un act legal”.

Liviu Pop a reiterat ca o comisie din minister va elabora regulamentul de functionare a acestor auxiliare si ca “actul normativ va intra in vigoare pana la finalul lunii august, pana atunci orice auxiliar este nul de drept, nicio editura nu il poate introduce”.

Ministrul Educatiei nu a explicat, insa, de ce a luat aceasta decizie acum, cu o luna inainte de inceperea anului scolar, cand deja multe materiale auxiliare au fost comandate si chiar tiparite, iar acum devin maculatura, fiind total inutile.

Precizam ca Liviu Pop este ministru al Educatiei din 29 iunie 2017, dar a mai ocupat aceasta functie si in 2012 in Guvernul Ponta. Atunci se pare ca nu l-a deranjat actul normativ din 2002, despre care acum spune ca trebuie actualizat, pentru ca nu tine cont de prevederile legii Educatiei, care a intrat in vigoare in 2011.

Miercuri dimineata, Liviu Pop a spus ca a emis un ordin care anuleaza ordinul de ministru emis in anul 2002, pe baza caruia au fost redactate materialele auxiliare, argumentand ca a ajuns la concluzia ca acest ordin nu a fost actualizat.

ziare.com