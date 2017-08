Ministrul Pop anunta ca niciun material auxiliar nu mai e valabil, incepand de azi, in scoli

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat ca incepand de azi nu mai sunt valabile mijloacele de invatamant auxiliar si trebuie revizuite.

“Toate mijloacele de invatamant didactic auxiliar si didactic curicular trebuiesc – trebuie, pardon – revizuite, adica toate auxiliarele nu mai sunt valabile incepand de astazi”, a sustinut Liviu Pop, intr-o conferinta de presa, adaugand ca “niciun material auxiliar nu este omologat”.

Auxiliarele sunt culegeri si alte materiale pe langa manualele scolare. Astfel, toate cele care sunt tiparite pana in acest moment nu mai pot fi folosite, astfel ca trebuie aprobate alte auxiliare.

Pop a spus ca a emis un ordin care anuleaza ordinul de ministru emis in anul 2002, pe baza caruia au fost redactate materialele auxiliare, argumentand ca a ajuns la concluzia ca acest ordin nu a fost actualizat.

De asemenea, ministrul Educatiei a subliniat ca o comisie din minister va elabora normele metodologice pentru avizarea noilor materiale auxiliare, in cel mult 30 de zile, adica pana aproape de inceputul noului an scolar: “Vor fi elaborate normele metodologice care vor sta la baza avizarii si acreditarii acestor auxiliare, in asa fel incat sa avem o zona clara”.

Liviu Pop a mai spus ca licitatia pentru manuale este in curs si ca elevii de clasa a cincea vor avea manuale la inceput de scoala.

ziare.com