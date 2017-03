Ministrul Justitiei va evalua activitatea Ministerului Public, va discuta cu Kovesi si Lazar despre ancheta privind OUG 13 si nu exclude demisia lor

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, duminica, la Antena 3, ca va avea zilele urmatoare o discutie cu procurorul general Augustin Lazar si, separat, cu procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, despre ancheta privind OUG 13, considerand ca s-a incalcat legea, conform deciziei CCR, si da de inteles ca nu exclude varianta ca cei doi sa demisioneze pana atunci, potrivit News.ro.

“Zilele urmatoare voi avea discutii cu procurorul general al PICCJ, cu Augustin Lazar, si separat cu procurorul sef de la DNA, pe tema despre care vorbim, evolutiile acestea, modul in care dansii s-au raportat la lege, la standardul constitutional, la standardele Comisiei de la Venetia”, a afirmat Tudorel Toader.

El a adaugat ca aceste intalniri vor avea loc separat, pentru a le afla punctele de vedere.

Ministrul a criticat ancheta DNA privind oportunitatea si constitutionalitatea OUG 13, considerand ca CCR a demonstrat ca Directia Nationala Anticoruptie si-a depasit atributiile.

Tudorel Toader mai spune si ca va face o analiza a activitatii Ministerului Public in urmatoarele doua saptamani, urmand sa ia in acel moment o decizie finala, inclusiv privind revocarea celor doi procurori generali. Ministrul a dat de inteles ca nu exclude nici ca cei doi procurori-sefi sa demisioneze intre timp: “Eu nu exclud ca in lipsa unei proceduri declansate de mine sa aiba dansii initiativa unei proceduri launtrice individuale privind modul in care s-au pozitionat la dispozitiile legale, constitutionale”, a spus Tudorel Toader.

