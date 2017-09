Ministrul Justiţiei o contrazice pe Kovesi: Legalitatea unei HG o verifică judecătorul de contencios administrativ

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat marţi că legalitatea unei hotârâri de guvern este verificată de judecătorul specializat în contencios administrativ, nu procurorul. Precizarea sa vine după ce procurorul- şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a afirmat, referindu-se la Hotărârea de Guvern din cazul Belina, că DNA nu urmăreşte astfel de acte normative, dar când apar informaţii că ceva e în neregulă, se sesizează din oficiu.

“Hotărârile de Guvern sunt acte normative infralegale, sub lege, în ierarhia actelor normative. Hotărârile de Guvern pot crea suspiciuni privind legalitatea. În această ipoteză, verificarea legalităţii actelor narmative infralegale se realizează de către instanţa de contencios administrativ. (…) Prin urmare, în opinia mea, legalitatea unei Hotărâri de Guven nu o verifică procurorul, ci judecătorul specializat în contencios administrativ”, a precizat ministrul, răspunzând unei întrebări.

Toader a explicat că actele normative infraconstituţionale – cele cu putere de lege – se veritică sub aspectul constituţionalităţii de către CCR, iar cele care sunt sub lege, se verific de către instanţa de contencios administrativ, de către judecătorul specializat.

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi a declarat luni, la Europa FM, referindu-se la dosarul “Belina”, că nu este o noutate pentru DNA să ancheteze miniştri, precizând că dosarul nu este din 2014, ci din mai 2017, aflându-se într-o etapă intermediară.

„DNA îşi face treaba. Dosarul e într-o etapă intermediară. Persoanele cercetate în dosar au dreptul să aducă probe în favoarea lor. În ultimii ani am tot anchetat miniştri. Pentru noi nu e o noutate. Am tot anchetat miniştri. Însă, s-a creat o confuzie: dosarul nu e din 2014. Ci în luna mai 2017. În 4-5 luni, am făcut primele acte şi cercetări”, a declarat şefa DNA.

Ea a spus că în presă au mai apărut informaţii pe acest subiect, “dar nu înseamnă neapărat că ce scrie în presă e şi adevărat”.

“Dar noi putem să verificăm”, a subliniat Laura Codruţa Kovesi.

În ceea ce priveşte hotărârea de Guvern din cazul Belina, procurorul-şef al DNA a declarat: “Noi nu urmărim Hotărârile de Guvern. Dar când apar informaţii că e ceva în neregulă cu o hotărâre de Guvern, noi ne sesizăm din oficiu”.

DNA a anunţat vineri că vicepremierul Sevil Shhaideh este suspectă de săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu când era secretar de stat la MDRAP, într-un dosar conform căruia, în 2013, prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, părţi din Insula Belina şi Braţul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea judeţului Teleorman şi în administrarea CJ Teleorman, pentru ca, doar la câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private, susţin procurorii anticorupţie. DNA a cerut şi sesizarea Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de urmărire penală a ministrului Rovana Plumb, în acelaşi dosar.