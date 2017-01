Ministrul Justitiei: MCV ar trebui ridicat in acest an

Mecanismul de Cooperare si Verificare ar trebui ridicat in acest an, a declarat ministrul Justitiei, Florin Iordache, dupa o intalnire cu secretarul general adjunct al Comisiei Europene, Paraskevi Michou.

“In legatura cu MCV am prezentat obiectivele cu care a plecat Romania in 2006 si am aratat ca amindeplinit aceste conditionalitati”, a spus Iordache.

“Nu vad de ce ar trebui in continuare acest mecanism”, a spus el, precizand ca acesta este punctul de vedere al Guvernului si al Ministerului Justitiei.

“In Romania avem un stat de drept functional si avem destule garantii ca nu este necesar un mecanism de cooperare si verificare”, a afirmat Iordache, sustinand ca “avem o legislatie coerenta si institutii care functioneaza independent”.

Conditiile din MCV au fost folositoare Romaniei si au ajutat la intarirea statului de drept, insa au fost indeplinite, a repetat ministrul justitiei.

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat luni, raspunzand unei intrebari a ziaristilor legata de ridicarea MCV, ca monitorizarea magistratilor de catre institutiile europene nu ar mai fi necesara, “dar ar fi necesara o monitorizarea a politicienilor”.

Procurorul general a precizat ca “probabil” exista anumite persoane “care ar dori sa isi puna in practica agenda lor si nu ar avea nevoie de o chestiune care sa ii incurce ca MCV”.

Ridicarea Mecanismului este si in programul de guvernare al MCV.

“Luand in calcul progresele Romaniei si atingerea benchmarkurilor, reperele initiale ale MCV, Guvernul si CE vor coopera pentru ridicarea MCV in mandatul actualei Comisii. Este importanta si transpunerea cu prioritate in legislatia nationala a directivelor europene care privesc sistemul judiciar”, se afirma in document.

