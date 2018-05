Ministrul Justitiei il propune sef la DIICOT pe Felix Banila

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni care e prima sa propunere de numire la sefia unuia dintre marile parchete, mai exact la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), denumit si Parchetul Antimafia.

“In urma desfasurarii procedurii de selectie a procurorilor, in vederea efectuarii propunerii de numire in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care a avut loc in data de 11 mai 2018, la sediul Ministerului Justitiei, va aducem la cunostinta faptul ca, ministrul justitiei, prof.univ.dr. Tudorel Toader, a transmis Consiliului Superior al Magistraturii propunerea de numire a domnului Oliver-Felix Banila, in vederea obtinerii avizului consultativ. Ulterior, propunerea va fi inaintata Presedintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis”, se arata in comunicatul postat pe siteul Ministerului Justitiei.

Avizul pe care Sectia de procurori din CSM il va da in acest caz este unul consultativ. Ultimul cuvant il va avea presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, cel care face numirile la conducerea marilor parchete.

Candidati pentru aceasta functie au fost actualul sef al Directiei, Daniel Horodniceanu, si fostul prim-procuror al Parchetului Tribunalului Bacau, Felix Banila. Mandatul lui Horodniceanu expira pe 19 mai, iar, potrivit procedurii, acesta mai are voie sa ocupe aceasta functie pentru inca 3 ani.

Practic, Toader trebuia sa aleaga intre continuitate la DIICOT, in cazul lui Horodniceanu, sau sa propuna o conducere noua la sefia Parchetului. A ales a doua varianta.

Felix Banila ar fi sustinut la sefia DIICOT de Oana Schmidt Haineala, una dintre colaboratoarele lui Tudorel Toader.