Ministrul Justitiei despre arhiva SIPA: Sunt mult mai mult de 22 de vizite. Vom face un fel de CNSAS. E pacat sa distrugem arhiva

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus ca au fost “mult mai multe” vizite in arhiva SIPA, decat cele 22 consemnate in lista publicata joi.

“Toate cele 22 de vizite nu sunt 22, sunt mult mai multe. Cele pe care le-am enumerat eu sunt 22 pe baza oamenilor carora le-am trecut acolo si datele.

Sunt mult mai multe vizite, sunt si doua rapoarte pe care nu le-am desecretizat si pe care le vom desecretiza, din care veti afla mai multe informatii si ma multe vizite”, a spus Toader.

Intrebat de jurnalisti de ce nu a facut public totul de azi si ce contin cele doua rapoarte despre care vorbeste, ministrul a precizat: “Vreau sa le vad regimul, unul are caracter de secret de stat. Secretele de stat nu intra in competenta ministrului de a le desecretiza, ci trebuie initiata o Hotarare de Guvern. Vom desecretiza si vom publica in maniera pe care deja o stiti”.

“Le vom desecretiza si le veti sti. Nu am niciun calendar, astazi de-abia am dat lista aceea. Vom avea o discutie cu dl prim-minsitru, vom stabili graficul Hotararii de Guvern”, le-a mai spus Toader jurnalistilor.

Intrebat daca va face vreo ancheta, dupa ce Evenimentul Zilei a publicat un raport secret, Toader a raspuns: “Ministerul Justitiei nu face ancheta penala, ministrul face cel mult chestiuni care tin de minister”.

In legatura cu lista publicata joi, Toader a mentionat ca “din lista se afla cine in mod fizic a intrat in arhiva, cine cunoaste adevarurile din arhiva”.

“Pana acum era o necunoscuta, cin’ sa fie, acum iata ca se stie – A, B, C au intrat si cunosc secretele din arhiva. Nu am de unde sa stiu de ce nu s-au consemant datele de atunci. Cel mai sigur si cel mai simplu va vor raspunde cei care au guvernat si au gestionat arhiva atunci”, a mai spus ministrul.

Acesta a explicat de ce nu trebuie distrusa arhiva SIPA, dupa desecrezitare.

“E pacat sa o distrugem, pentru ca e un segment din istoria mai placuta sau mai putin placuta a Justitiei. Arhiva SIPA are in ea documente privind activitatile desfasurate de functionari precum cei de la ANP. Cum sa o distrugi?

Arhiva SIPA are in ea elemente legate de viata privata, are in ea informatii care tin probabil de secretul de serviciu, care intra in competenta ministrului si nu le voi desecretiza.

Vom face un fel de CNSAS, vom pune 3-4 functionari de la Ministerul Justitiei care au acces la secrete de stat si sa restituie documente celor de la ANP ca sa faca dovada dreptului la pensie”, a mai precizat Tudorel Toader.

Declaratiile acestuia au fost facute dupa ce, joi dimineata, Ministerul Justitiei a publicat o lista celor care au vizitat arhiva SIPA dupa secretizare. Este vorba despre 22 de vizite consemnate in 22 de procese verbale care au fost intocmite “cu ocazia sigilarii/desigilarii spatiilor in care a fost depozitata arhiva”.

Aceste vizite au avut loc in perioada 2007-2013, dupa desfiintarea serviciului si secretizarea arhivei de catre Monica Macovei, careia i-au urmat la sefia Ministerului Justitiei Tudor Chiuariu si Catalin Predoiu.