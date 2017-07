Ministrul Educatiei e Daea 2: Scoala e gratuita pentru copil. Platesc statul si parintii

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a sustinut, joi seara, ca scoala este gratuita pentru copii, pentru ca este platita de scoala si de parinti.

“Educatia e gratuita conform Constitutiei. In fapt, cineva trebuie sa asigure aceasta gratuitate. Statul asigura o parte din gratuitate, parintele asigura alta parte din gratuitate, pentru copil e gratuit. Copilul nu plateste nimic. Plateste scoala si parintele”, a spus Liviu Pop, la Digi 24.

Ministrul a fost intrebat cati bani da el ca parinte pentru scoala.

“Plecand de la acel sandvis cu care trebuie sa mearga la scoala copiii, continuand cu acele auxiliare pe care le cumpara. Nu avem fondul clasei. Avem o asociatie de parinti, bani pe care ii gestionam noi, nu are nicio influenta. Dar nu intru in detalii ca fiind mai mult pe naveta Baia Mare-Bucuresti, sotia se ocupa”, a spus ministrul.

In conditiile in care parintii finanteaza educatia copilului, ministrul a fost intrebat daca acestia nu ar trebui sa aiba un cuvant de spus in privinta materiilor, mai ales in privinta celor optionale.

“Parintele participa la decizii, dar nu se prea pricep la lucrul acesta. Pentru ca neavand o radiografie clara a ceea ce stie copilul meu pe competentele de baza, pe trunchiul obligatoriu, eu nu stiu daca… Eu iau fetita mea, e mai buna la chimie sau la fizica. Nu stiu daca e mai buna la romana sau la engleza. Nu mi s-a spus, nu stiu, sunt trei sau patru zone de orientare scolara, ca asa e facut sistemul, nu ca nu mi-as dori eu sa stiu.

Ce sa-i spun eu ca ii place sa faca la optional? Astronomia? Alta disciplina? De aceea, parintele trebuie sa fie partenerul scolii. Acolo unde parintele este partenerul scolii, copilul are de castigat. Nu vreau sa generalizez. Sunt si pareri pro si contra. Noi avem cateva sute de mii de copii cu parintii in strainatate. Cine face orientarea lor in afara scolii? Bunicul, matusa, strada?”, a raspuns Liviu Pop.

El a mai spus ca este nevoie de orientare scolara si e nevoie de parteneriat parinte-scoala-elev, mai ales in privinta elevilor de liceu.

ziare.com