Ministrul Educaţiei, acuzat că a fost informator al Securităţii. Mircea Dumitru neagă

Mircea Dumitru, ministrul Educaţiei, a fost informator al Securităţii, a dezvăluit în exclusivitate “Evenimentul Zilei”. Ministrul neagă şi spune că are adeverinţă de la CNSAS în acest sens.

Mircea Dumitru a fost racolat de Securitate în 1980, când era student la Facultatea de Filosofie a Universităţii Bucureşti. Dosarul său, din care EvZ a aflat informaţii de la “surse credibile” din CNSAS, conţine angajamentul şi două note informative.

Potrivit news.ro, angajamentul cu Securitatea a fost semnat la 23 octombrie 1980, pe când Mircea Dumitru era student la Facultatea de Filosofie şi Istorie din Universitatea Bucureşti. Conform unor surse CNSAS, sub numele de cod “Negulescu“, Mircea Dumitru dădea relaţii despre studenţii români şi străini.

Purtătorul de cuvânt al CNSAS Anca Median a declarat pentru News.ro că sunt în curs de verificare declaraţiile membrilor Guvernului Cioloş privind colaborarea cu Securitatea, însă în niciuna dintre acestea nu s-a ajuns la o concluzie finală. Anca Mediana a precizat că verificările au început după numirea membrilor Guvernului Cioloş, însă procesul este de durată pentru că “trebuie parcurs pas cu pas”. Ea a spus că la momentul finalizării verificărilor vor fi făcute publice toate informaţiile.

Născut în 14 iulie 1960, Mircea Dumitru a fost rector al Universităţii Bucureşti şi ocupă postul de ministru al Educaţiei din luna iulie.

În replică, Mircea Dumitru a negat informaţia. Aflat în Parlament, acesta a afirmat că nu a fost informator al Securităţii şi chiar a susţinut că are o adeverinţă de la CNSAS care atestă acest lucru.

“Nu am făcut poliţie politică şi nu am colaborat cu Securitatea. Am şi o adeverinţă eliberată de CNSAS cu mai mulţi ani în urmă, atunci când eu la universitate am fost prorector şi rector şi eram obligat de procedurile noastre să obţin această adeverinţă din partea CNSAS”, a declarat Mircea Dumitru.

Întrebat dacă are cunoştinţă despre un demers al CNSAS de verificare a dosarului său, Mircea Dumitru a răspuns negativ: ”Am aflat din presă, deci nu aveam niciun fel de cunoştinţă în sensul acesta”.

”Informaţia aceasta este complet falsă, este şi calomnioasă şi am această adeverinţă eliberată de CNSAS după ce CNSAS primise toate arhivele de la Securitate”, a spus Dumitru, care a precizat că îşi va apăra reputaţia şi va repune ”adevărul în drepturile sale”.

Mircea Dumitru a fost verificat de CNSAS în 2007, la solicitarea Asociației „Civic Media”. „Domnul Dumitru Mircea, (…) născut la data de 14.07.1960, în București, nu a fost agent/colaborator al poliției politice comuniste”, se arată în Decizia nr. 2175/07.08.2007 a Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.

