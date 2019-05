Ministrul de Interne Carmen Dan, audiata joi la DNA

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns joi la sediul DNA, anunta televiziunile de stiri.

Carmen Dan, care este si senator, a ajuns la DNA in jurul orei 16.00, dupa sedinta de Guvern.

Potrivit unor surse judiciare citate de Antena 3, ministrul de Interne Carmen Dan este citată în calitate de martor în dosarul Tel Drum, dosar în care este și fostul lider PSD, Liviu Dragnea.

In acest caz, fostul lider PSD este este acuzat de DNA ca s-ar afla in spatele societatii in perioada in care era si presedinte la CJ Teleorman. Acuzatiile: doua infractiuni de abuz in serviciu, doua de frauda cu fonduri europene si constituire de grup infractional organizat. Faptele ar fi fost facute in perioada 2002-2013.

Până în prezent, Carmen Dan nu a fost vizată în niciun dosar al procurorilor DNA.

Carmen Dan este ministru de Interne din ianuarie 2017, intai in guvernul Sorin Grindeanu, ulterior in guvernele Mihai Tudose si Viorica Dancila.