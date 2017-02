Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, audiat la DNA în dosarul Ordonanţei 13

Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, s-a prezentat, marţi dimineaţă, la DNA, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul în care se fac cercetări în legătură cu OUG 13 de modificare a Codurilor penale.

“Pentru chestiunea cu Ordonanta 13 m-au chemat procurorii”, a declarat Teodor Meleşcanu, la sosirea la DNA.

Întrebat dacă fostul ministru al Justiţiei i-a explicat care sunt consecinţele OUG 13, Meleşcanu a răspuns: “Nu, mi-am explicat eu pe larg, pentru ca stiu sa citesc. Am dat avizul pentru ca se traduceau in legislatia romana prevederi ale unei directive a Parlamentului European si a Consiliului Europei si trebuia sa fim in acord cu aceasta traducere”.

Ministrul de Externe a adăugat că OUG 13 era “un act necesar”. “Intrucat Curtea Constitutionala a declarat ca neconstitutionale unele prevederi de la abuzul in serviciu, era normal sa se faca un efort pentru a se adapta legislatia la deciziile CCR”, a explicat Meleşcanu.

De asemenea, întrebat de jurnalişti dacă OUG 13 a fost un act normativ făcut ca să favorizeze anumiţi politicieni, Meleşcanu a precizat: “Nu pot sa ma pronunt, pentru ca actele juridice nu se refera la anumite persoane, se refera la categorii de infractiuni”.

Ordonanţa 13 de modificare a Codurilor penale avea avizele de la Ministerul de Interne şi de la Ministerul Afacerilor Externe.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost audiată, luni, de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, care i-au solicitat informaţii, în calitate de martor, legate de aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 13, în dosarul deschis după denunţul formulat în 24 ianuarie de membri ai asociaţiei ”Iniţiativa România”.

În acelaşi dosar, săptămâna trecută au fost audiaţi, tot în calitate de martor, secretarul general al Guvernului, Mihai Busuioc, şi ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul, Graţiela Gavrilescu.

Şi foştii secretari de stat de la Ministerul Justiţiei Oana Schmidt Hăineală şi Constantin Sima au dat declaraţii în calitate de martor în acest dosar, ambii declarând că nu au contribuit la elaborarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 13 din 31 ianuarie privind codurile penale, abrogată de Guvern la cinci zile după adoptare.

Direcţia Naţională Anticorupţie a început o anchetă cu privire la modul de elaborarea ordonanţei de urgenţă privind modificarea codurilor penale în urma unui denunţ formulat, în 24 ianuarie, de Mihai Poliţeanu, Elena Ghioc şi Răzvan Patachi, membri ai asociaţiei ”Iniţiativa România”.