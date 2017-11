Ministrul Daea a sesizat Consiliul Concurentei pentru preturile care au explodat la oua, unt sau carne

Consiliul Concurentei a fost sesizat in privinta scumpirilor aparute la alimente, in special la oua, carne si produse lactate, intrucat analizele Ministerului Agriculturii nu au scos in evidenta motive obiective care sa determine majorari de preturi, iar institutia nu are instrumente si prevederi legale pentru a interveni pe piata, a declarat ministrul Petre Daea.

“Am sesizat Consiliul Concurentei pentru a analiza situatia pe care am gasit-o in piata in aceasta perioada, referitoare la scumpirile produselor alimentare, la oua, lapte, produse din lapte – si aici vorbim in special de unt, intrucat din analizele pe care le-am facut am constatat ca nu sunt motive obiective care sa determine cresterea de preturi.

Cerem sprijinul Consiliului Concurentei pentru a vedea daca nu cumva sunt elemente care vizeaza o intelegere intre comercianti, pentru ca altfel nu se explica. Ministerul Agriculturii a transmis deja o adresa oficiala catre Consiliul Concurentei in care solicita institutiei sa analizeze scumpirea alimentelor”, a precizat Petre Daea.

Acesta sustine ca “a luat la pas” in aceasta perioada mai multe piete si magazine din Bucuresti si a constatat “anomalii si lucruri de neinteles”, in conditiile in care nu au fost inregistrate cresteri in costurile de productie, insa pretul alimentelor s-a dublat la raft, in unele cazuri.

“Am mers in piete si in magazine si am vazut care sunt preturile la raft. Ne-am dus la producatori ca sa vedem care sunt costurile de productie si daca in costuri au aparut modificari, ca urmare a scumpirii vreunui element ce compune costul de productie si am constatat ca nu exista.

Poate doar acele mici modificari care apar in fiecare an, cand temperaturile scad, dar care nu justifica scumpirile din piata. De aceea, am solicitat autoritatii de concurenta sa faca o analiza, pentru a vedea daca nu sunt alte cauze, intrucat Ministerul Agriculturii nu are instrumente si nici prevederi legale pentru a interveni pe piata.

Este o preocupare a mea, pentru a descifra cauzele scumpirii alimentelor, in conditiile in care nu sunt cresteri pe costurile de productie.

De exemplu, carnea de porc a scazut la producatori, iar la raft creste.

Oul pleaca de la producator cu 36 de bani si ajunge la raft cu un leu, iar la unt este o situatie similara. Sunt anomalii si lucruri de neinteles”, a explicat ministrul Agriculturii.

Cresterea tarifelor la energie si carburanti, dar si o depreciere rapida a leului au insemnat costuri in plus pentru producatori si transportatori si, implicit, preturi mai mari la raft pentru principalele produse alimentare, insa nu o dublare a acestora.

Ouale au ajuns sa coste in prezent peste un leu bucata, iar pretul untului aproape ca s-a dublat si el.

Reprezentantii Uniunii Crescatorilor de Pasari din Romania (UCPR) sustin ca pretul oualor a crescut la poarta fermei cu doar 24% in octombrie 2017, comparativ cu perioada similara a anului trecut, aceasta situatie fiind determinata insa de “criza fipronilului” din luna august, care a distorsionat piata in unele state membre ale Uniunii Europene.

Potrivit datelor furnizate de UCPR, in luna octombrie 2017, ouale s-au vandut, in medie, cu 36 de bani pe bucata, fara TVA, la poarta fermei, insa in magazine pretul a sarit de 80 de bani pe bucata.

“Piata oualor este sezoniera, respectiv in primavara – vara oferta de oua creste si pretul oualor scade, iar in perioada toamna – iarna oferta de oua se reduce si preturile incep sa creasca.

De exemplu, pretul oualor la poarta fermei in lunile iunie – iulie 2017 a fost mai mic cu 30% fata de pretul realizat in lunile noiembrie – decembrie 2016″, spun crescatorii de pasari din Romania.

In vara, ouale s-au vandut la poarta fermei, fara TVA, in medie cu 18 bani pe bucata.

Potrivit datelor Institutului National de Statistica, in primele 10 luni, facturile la energia electrica au crescut cu peste 7%, la energia termica cu circa 3%, iar gazele s-au scumpit cu aproape 2%. Toate cresterile de preturi de anul acesta se vad in inflatia anuala care a ajuns la 2,6% in octombrie.

ziare.com