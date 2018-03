Ministrul Culturii l-a dat afara pe secretarul de stat care trebuia sa se ocupe de Centenar

George Ivascu, ministrul Culturii (foto), a dispus revocarea secretarului de stat Paul Cotirlet, coordonator al departamentului care organizeaza Centenarul, pentru lipsa unui concept unitar si a unor obiective coerente.

Ministrul Culturii a participat pe 6 martie la primul Comitet Interministerial dedicat pregatirii Centenarului Marii Uniri, convocat de prim-ministrul Viorica Dancila, la Palatul Victoria.

Ivascu a prezentat o analiza a stadiului actual al proiectelor si o evaluare a situatiei Departamentului Identitate Nationala (cu atributii in organizarea Centenarului Marii Uniri), precum si un document programatic privind strategia aniversarii Centenarului, continand conceptul, principiile, temele si tipurile de actiuni dedicate acestui mare eveniment, transmite MCIN.

“Activitatea desfasurata pana in prezent de acest departament nu a avut un concept unitar, cu principii, teme, actiuni bine definite si nici criterii de selectie, obiective coerente sau reprezentative astfel ca, pana in prezent, nu se poate definitiva o lista finala a proiectelor finantabile.

In urma acestei analize, am putut constata inexistenta unei conceptii strategice in legatura cu activitatea Departamentului din cadrul Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, in legatura cu celebrarea Centenarului Marii Uniri.

De asemenea, la preluarea actualului mandat s-a constatat ca fundamentarea ideilor si proiectelor propuse nu s-a efectuat pe baza unor fise tehnice si a unei documentatii adecvate, acestea fiind acum solicitate beneficiarilor, tocmai pentru a face posibila si legala evaluarea proiectelor si finantarea acestora”, a explicat ministrul Culturii.

In urma evaluarii efectuate, ministrul a dispus reorganizarea Departamentului Identitate Nationala, in vederea cresterii eficientei, expertizei si profesionalizarii activitatii acestuia, si revocarea din functie a secretarului de stat Paul Claudiu Cotirlet, coordonator al departamentului.

O noua reuniune a Comitetului interministerial va avea loc in urmatoarele doua saptamani. Calendarul evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri va fi publicat in conditii de “maxima transparenta”, pana la finalul acestei luni.

