Ministrul Comunicatiilor trimite Corpul de control la Posta Romana si cere demisia intregii conduceri

Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Lucian Sova, a cerut luni demisia membrilor Consiliului de Administratie de la Posta Romana, precum si a directorului general interimar al companiei, Andrei Stanescu, din cauza managementului defectuos din ultimul an, potrivit unui comunicat al ministerului de resort.

In acelasi timp, ministrul de resort a dispus trimiterea Corpului de control al MCSI la Compania Nationala “Posta Romana” (CNPR).

“Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Lucian Sova a convocat, in aceasta dimineata, o sedinta de urgenta la Compania Nationala “Posta Romana” (CNPM) si a cerut demisia membrilor Consiliului de Administratie si a directorului general interimar, Andrei Stanescu, din cauza managementului defectuos din ultimul an. Totodata, Lucian Sova a decis sa trimita Corpul de control al ministrului la Posta Romana.

Acesta va verifica, intre altele, modul de indeplinire a masurilor dispuse de Consiliul Concurentei cu ocazia aplicarii sanctiunii contraventionale care a condus la acumularea datoriilor catre bugetul de stat. Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale intreprinde toate masurile legale posibile pentru a evita ca aceasta companie sa intre in incapacitate de plata si pentru a putea incepe punerea in aplicare a unui plan strategic de redresare, elaborat in ultimele doua luni”, se arata in comunicatul citat.

Totodata, Ministerul Comunicatiilor atrage atentia ca toata conducerea Postei Romane are obligatia legala sa ia toate masurile, astfel incat compania sa nu ajunga in incapacitate de plata sau insolventa.

“A sta pasiv si a astepta ca actionarul majoritar sa-si majoreze capitalul social, solicitand intai de toate majorarea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie, nu este in atributia unui presedinte al vreunui Consiliu de Administratie”, noteaza sursa citata.

Ministerul de resort precizeaza ca suma destinata capitalizarii CNPR este prevazuta in continuare in bugetul ministerului si nu este afectata de rectificarea bugetara.

Posta Romana este o companie nationala infiintata conform Legii 31/1990. Posta Romana este detinuta de statul roman, prin Ministerul pentru Societatea Informationala, in proportie de 75%, si de Fondul Proprietatea (FP), in proportie de 25%.

Compania detine cea mai mare retea de distributie la nivel national, insemnand peste 80% din totalul subunitatilor postale care opereaza, in prezent, in Romania. Peste 19 milioane de locuitori beneficiaza de serviciile Postei Romane si peste 7,5 milioane de adrese sunt acoperite de reteaua postala proprie.

ziare.com