Ministrul Carmen Dan vine cu o solutie pentru cozile infernale: Pasapoarte valabile 10 ani

Ministrul Afacerilor Interne a anuntat intentia de a modifica legea in sensul extinderii valabilitatii pasaportului de la cinci la zece ani, dupa ce Federatia Asociatiilor de Romani din Europa (FADERE) a anuntat ca daca nu va fi rezolvata problema cozilor la pasapoarte va depune plangere.

“Am depus o initiativa de modificare a legii. Dorim sa extindem valabilitatea pasaportului de la cinci la zece ani, pentru cei de peste 25 de ani”, a declarat Carmen Dan la Antena 3.

Referitor la aceasta problema, ministerul Afacerilor Interne a transmis ca face eforturi ca procesul sa se faca operativ, subliniind ca lipsa de personal se resimte si in aceste servicii, MAI fiind nevoit sa prelungeasca programul de lucru si sa amane concediile angajatilor.

“Este adevarat ca in lunile de vara numarul de cereri depaseste cu 80-90% valorile din restul anului, iar in unele judete numarul cererilor se dubleaza in aceasta perioada. Din pacate, aceasta crestere semnificativa nu poate fi insotita si de dublarea numarului de ghisee sau de dublarea personalului care lucreaza la serviciile de pasapoarte.

Lipsa de personal se resimte si in aceste servicii, iar pe acest fond, am fost nevoiti sa prelungim programele de lucru, sa amanam concendiile din aceasta vara pentru multi dintre angajati sau sa gasim alternative de spatii destinate eliberarii de pasapoarte”, preciza MAI, intr-un comunicat postat pe pagina de Facebook.

Potrivit MAI, in 12 judete si in Bucuresti, serviciile de pasapoarte lucreaza luni, 14 august, iar in alte patru se va lucra si marti, 15 august.

Carmen Dan a fost criticata pentru cozile interminabile din fiecare vara de la ghiseele pentru eliberarea pasapoartelor, reprezentantii Federatiei Asociatiilor de Romani din Europa amenintand ca, daca aceasta nu va rezolva problema, vor depune o plangere penala impotriva ei.

“De la inceputul lunii august, in fata ghiseelor pentru eliberarea pasapoartelor s-au format cozi uriase din cauza neadaptarii acestor servicii la valul mare de romani care vin din strainatate in vacanta si doresc sa isi schimbe si documentele. Daca doamna ministru nu va rezolva cu maxima urgenta aceasta problema, FADERE va face plangere penala impotriva acesteia.

Este inadmisibil ca, dupa 10 ani, sa spui ca inca esti luat prin surprindere de romanii care, in luna august, vin in numar mare in tara si doresc sa isi innoiasca documentele. Statul roman inca nu s-a obisnuit cu ideea ca 25% dintre cetatenii sai sunt plecati in afara tarii. Este revoltator ca un cetatean roman, care vrea sa isi petreaca doua saptamani de concediu impreuna cu familia, sa isi piarda jumatate din timp pe la ghisee”, a declarat Daniel Tecu, presedintele FADERE.

