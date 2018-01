Ministrul Carmen Dan cere demiterea sefului Politiei Romane

Carmen Dan, ministrul de Interne, a anutat, marti, ca este total nemultumita de explicatiile pe care le-a primit din partea Politiei Romane in cazul politistului acuzat de agresiuni sexuale si considera insuficiente masurile anuntate.

Astfel, ministrul de Interne a anuntat ca a propus premierului demiterea sefului Politei Romane, Bogdan Despescu, si inlocuirea acestuia, pe o perioada de sase luni, cu Catalin Ionita, seful DGA.

Carmen Dan a spus ca sunt vizati si alti sefi din Politie, anuntand ca asteapta demisia lui Radu Gravris, seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei. Amintim ca in luna decembrie a anului trecut, Gavris s-a aratat ingrozit de modificarile pe care PSD-ALDE vor sa le aduca Codurilor Penale, aratand ca se va ajunge in situatia groaznica in care o victima a unui pedofil va fi pusa fata in fata cu agresorul.

“Astept ca seful Serviciului Omoruri sa faca un pas in spate. Asa cum astept ca seful de la Control Intern din Brigada Rutiera sa faca un pas in spate”, a spus ea.

Ministrul sustine insa ca nu schimba oameni din functie “de dragul schimbarii” si mai spune ca testele psihologice folosite pentru evaluarea politistilor nu au licente si ca sunt superficiale.

“Atatia ani au facut (testele psihologice fara licenta, n.red.) sa existe in sistem oameni care au devieri comportamentale. Toti ati observat ca nu am schimbat oameni din functie de dragul schimbarii. Asadar, eu ma declar total nemultumita de explicatiile pe care le-am primit si am senzatia ca ne lovim de aceeasi superficialitate”, a mai spus ministrul.

Carmen Dan a mai declarat ca este total nemultumita de lipsa de asumare din sistem dupa cazul politistului identificat ca fiind autorul actelor de hartuire sexuala asupra unor copii. De altfel, la audieri a reiesit ca este posibil ca acesta sa fi comis in mod repetat faptele, desi dosarele au ramas pana acum cu autor necunoscut.

“Am inteles ca nimeni dintre sefi nu a inteles sa isi asume o responsabilitate, desi acesta era suspect inca din 2009, a fost mentinut in Politie. (…) ce s-a intamplat cu cazul din 2015, care a mers la Parchetul Judecatoriei Sectorului 5 si apoi la Serviciul de Control Intern al Brigazii Rutiere? De atunci s-a stat cu o lucrare, iar intre timp acesta avea si activitate operativa, ultima amenda fiind cea din luna decembrie. Din explicatiile de aseara a lipsit raspunsul la o intrebare: ‘cum de nimeni dintre sefii din Politie nu a stiut de aceste devieri comportamentale ale politistului?’”, a mai spus ministrul de Interne, catalogand cazul unul izolat, dar “cu repetitii”.

Aceasta a precizat ca este greu de inteles cum nimeni din proximitatea politistului nu a stiut de devierile sale comportamentale. “I-am cerut domnului Despescu sa aiba discutii cu domnul Gavris, de la Serviciul Omoruri. Aflam ca (dosarul, n.red) cel din 2009 s-a prescris. Explicatiile de aseara le apreciez lacunare”, a mai spus Carmen Dan.

