Ministrul Apelor a demisionat

„Prin prezenta vă aduc la cunoștință că starea mea de sănătate nu-mi mai permite continuarea activității în calitatea de ministru. Prin urmare, prin prezenta, vă prezint demisia mea din calitatea de ministru în cadrul ministerului Apelor și Pădurilor, pe motiv de sănătate. Apreciez conclucrarea deosebit de fructuoasă pe care am avut-o și vă asigur de întreg sprijinul meu pentru îndeplinirea programului de guvernare din calitatea mea de parlamentar”, se arată în demisia către premierul mihai Tudose, care este înregistrată miercuri, 3 ianuarie.

„Prin acțiunile întreprinse și măsurile concrete luate în domeniul Păduri în cele două mandate ale mele de ministru al Apelor și Pădurilor (martie 2014 – decembrie 2014 și 30 iunie 2017 – 3 ianuarie 2018), precum și prin activitatea mea susținută în Parlamentul României, consider că mi-am îndeplinit misiunea: scăderea drastică a tăierilor ilegale de arbori din pădurile României”, arată DoinaPană, într-un raport de activitate anexat demisiei din funcția de ministru.

„Datorită Radarului Pădurilor și a sistemului 112 pentru transportul de lemn, instrument pe care l-am implementat în 2014, și a măsurilor legislative la care am fost co-inițiator, un nou Cod Silvic și o nouă Lege a contravențiilor silvice, de la 8,8 milioane mc/an lemn tăiat ilegal (conform raportului Curții de Conturi a României din anul 2014), s-a ajuns la cca 0,4 milioane mc/an. Tot datorită Radarului Pădurilor, care nu permite achiziția de lemn tăiat ilegal, s-a ajuns la situația că România a devenit, din exportator de buștean, importator de buștean. Exportăm pe an cca. 0,3 milioane mc și importăm pe an peste 2 milioane mc”, mai arată Doina Pană.

De asemenea, „sistemul informatic SUMAL funcționează din 2014, fără întrerupere. El a fost dezvoltat în plus, în 2014, față de cerințele Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, încât drumul lemnului de când pleacă din pădure până la destinatarul final (mobilă sau ieșire din țară) este urmărit în timp real prin intermediul Radarului Pădurilor. Este un sistem unic în Europa, posibil în lume, foarte eficient. Un exemplu de foarte bună practică, apreciat public și de Comisia Europeană. Colaborarea cu Serviciul de Telecomunicații Speciale creează premisele dezvoltării eficiente a întregului sistem informatic integrat”.

„Toate acestea, coroborate cu dezvoltarea informatică a SUMAL și a Radarului Pădurilor, completate de promulgarea noului Statut al personalului silvic, vor conduce, în scurt timp, la diminuarea spre 0 a tăierilor ilegale în România”, mai arată ministrul demisionar.

Doina Pană, are 60 de ani, este vicepreşedinte PSD și a mai fost ministru, în Guvernul condus de Victor Ponta, unde a deținut mandatul de la Ape, Păduri şi Piscicultură. A devenit cunoscută după ce, în 2014, presa a relatat că, într-o vizită făcută la inundațiile din judeţul Teleorman, premierul Victor Ponta i-ar fi spus: „Ce faci, fă, Doina, aici? Aveai chef de nişte inundaţii?”. Cei doi au infirmat acest dialog.

Doina Pană se află la al doilea mandat și în Legislativ. De profesie este inginer electrotehnist, și a lucrat în învăţământ de 34 de ani. S-a născut pe data de 16 mai 1957, în comuna Matei, judeţul Bistriţa-Năsăud, informeaza Mediafax.