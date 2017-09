Ministrul Apararii si-a dat demisia

Adrian Tutuianu, ministrul Apararii, a anuntat marti ca i-a lasat premierului Tudose demisia sa pentru modul in care institutia pe care o conduce a anuntat ca a ramas fara bani si va plati esalonat salariile militarilor si personalului, pana la rectificarea bugetara.

Conform unor surse guvernamentale citate de televiziunile de stiri, se pare ca Tudose i-a acceptat demisia si aceasta urmeaza sa ajunga la Cotroceni. Potrivit Digi24, presedintele Klaus Iohannis ar fi discutat deja cu premierul pe marginea demisiei lui Tutuianu.

Cel care va asigura interimatul la Ministerul Apararii este vicepremierul Marcel Ciolacu, anunta Digi24.

Comunicatul de la MApN a fost trimis putin dupa ora 14:00, insa fara stirea premierului Tudose. Dupa ce toata presa a prezentat stirea, seful Executivului l-a chemat de urgenta pe Tutuianu sa-i dea explicatii.

Dupa aceasta intalnire, la care a participat si ministrul Finantelor, Tutuianu a facut anuntul demisiei la Antena3 si a precizat ca Tudose nu i-a spus pe loc daca i-o accepta sau nu.

Ministrul demisionar a tinut sa precizeze ca, de fapt, Guvernul are bani, iar problemele sunt de ordin tehnic.

“Nu exista probleme financiare, ci sunt chestiuni tehnice, care sunt generate de dispozitiile legale, articolul 18, aliniatul 4 din Legea responsabilitatii fiscale-bugetare. Acest aspect nu ne-a permis sa transferam bani din cheltuielile de personal din trimestru 4 in trimestrul 3 si sa rezolvam la data de 15 septembrie toate problemele care tin de salarii si alte drepturi ale personalului din sistemul militar.

Vreau sa fac precizarea ca pe data de 15 septembrie platim salariile aferente lunii august si ca norma de hrana de care vorbim este aferenta lunii septembrie. Toate aceste drepturi vor fi platite in luna septembrie. Nu exista nicio problema cu alocarile financiare”, a sustinut Tutuianu.

“Exista bani, ministerul de Finante a corectat toate propunerile de rectificare si avem raspunsuri pozitive la toate propunerile noastre”, a insistat Tutuianu, care a completat ca Ministrul de Finante “va iesi si va lamuri pe toata lumea ca nu exista probleme de resurse”, la cererea premierului.

Intrebat care au fost nemultumirile premierului, Tutuianu a spus ca i s-a reprosat lipsa de comunicare cu el si cu presa. Tutuianu a explicat ca isi reproseaza ca nu a “cunoscut exact continutul comunicatului”, afirmand ca acesta a fost initiativa biroului de comunicare a ministerului.

“A fost gresit inteleasa de cei in sistem (comunicarea – n. red.) si adusa la cunostinta opiniei publice. Eu am gresit ca nu am gestionat bine acest subiect din interior si ca nu am gestionat bine comunicarea cu dvs. (presa – n. red.) “, a explicat el.

Dupa ce a terminat interventia telefonica de la Antena3, Tutuianu a intrat in direct rand pe rand la toate televiziunile, unde a dat aceste explicatii.

“Suntem in termen”, cu plata salariilor si toate celelalte drepturi ale angajatilor din MApN, a asigurat ministrul demisionar.

Cu cateva ore in urma, reprezentantii Ministerului Apararii Nationale (MApN) anuntau ca salariile angajatilor se vor plati esalonat in aceasta luna, avand in vedere ca nu s-a efectuat rectificarea bugetara.

“In scopul abordarii prudentiale a executiei bugetare, in conditiile in care pana la aceasta data nu a fost efectuata rectificarea bugetara pe anul 2017″, Directia financiar-contabila a decis ca, in data de 15 septembrie, vor fi platite sumele aferente soldelor si salariilor nete, fara contributiile individuale si impozit, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de reprezentantii MApN.

La aceeasi data vor fi achitate diurnele in valuta cuvenite personalului aflat in misiuni externe.

Intre 21 si 25 septembrie vor fi platite contributiile angajatorului si ale angajatului, dar si impozitul pe venit.

Celelalte drepturi salariale – norma de hrana, chirii etc – vor fi platite “in jurul datei de 25 septembrie, dupa rectificarea bugetara”, se mai arata in comunicatul MApN.

