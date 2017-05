Ministrul Agriculturii vrea Miorita brand de tara: Oaia e o statuie vie. Langa oaie gasesti o frunza, dar langa frunza nu gasesti o oaie

Intr-o zi in care Romania a fost paralizata de greve si proteste, nu unul, ci doi ministri din Guvernul Grindeanu nu au gasit subiect mai bun de dezbatere decat schimbarea brandului din tara din frunza intr-o oaie.

Astfel, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a simtit nevoia sa se implice si el in scandalul creat de initiativa colegului sau de la Turism de modificare a brandului de tara in acord cu balada Miorita. “Oaia este o statuie vie. Langa oaie gasesti o frunza, dar langa frunza nu gasesti o oaie”, a argumentat Petre Daea.

Reactia a venit dupa ce in presa a fost dezvaluita intentia ministrului Turismului, Mircea Dobre (PSD), de a inlocui frunza Elenei Udrea cu un nou brand turistic reprezentativ pentru Romania: oaia.

Informati despre aceasta initiativa, oamenii de afaceri din turism au fost siderati. Un brand turistic nu se face pe picior, de pe o zi pe alta, iar problemele din turism sunt grave si cu totul altele, spun ei, catalogand ideea drept “o tampenie”.

In schimb, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost de acord cu colegul sau de partid si de Guvern, enumerand o serie de argumente.

“Oaia este o statuie vie. Este doar o definitie, argumentele se gasesc in strafundul analizei pentru fiecare si pentru orice loc. Uitati-va, dvs, astazi, in orice parte a tarii, cat de frumos este acest animal pe pasunile verzi ale tarii romanesti. Frunza o are toata lumea, dar oile ca-n Romania, nu! Langa oaie gasesti o frunza, langa frunza nu poti sa gasesti o oaie”, a explicat, marti, ministrul Agriculturii, Petre Daea, informeaza Antena3.

Petre Daea este autorul mai multor declaratii antologice, care i-au lasat cu gura cascata pe ascultatori si au dat nastere unor reactii spumoase pe retelele de socializare.

La cateva ore dupa ce “oaia” ministrului Dobre a facut valva in presa si pe Facebook, demnitarul a batut in retragere, declarand ca a fost doar o idee proprie si precizand ca oricum brandul turistic nu poate fi schimbat, pentru ca Romania ar trebui sa plateasca pentru asta 850.000 de euro Comisiei Europene.

In schimb, oaia va fi folosita in niste brosuri prin care Romania va fi promovata la targuri interne si internationale, a insistat Mircea Dobre.

