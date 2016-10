Ministerul Mediului solicita o ancheta dupa uciderea ursului la Sibiu

Uciderea puiului de urs, la Sibiu, dupa ce s-a incercat tranchilizarea sa, a starnit un val de nemultumire. Ministerul Mediului a reactionat, joi, la o zi distanta de la incident, transmitand ca a inaintat mai multe demersuri oficiale si a solicitat o ancheta.

Astfel, ministerul a anuntat ca va transmite o sesizare catre Inspectoratul Judetean de Politie Sibiu, “prin care solicita o ancheta care sa stabileasca cat mai precis conditiile in care ursul a aparut in oras”.

“Precizam ca zona judetului Sibiu nu este considerata un areal dezvoltat al ursului brun, conform analizei Fiselor Fondurilor de Management Cinegetic. Ca atare, ministerul ia in calcul si posibilitatea ca aparitia ursului in zona locuita a orasului sa fie rezultatul unei activitati ilegale: eliberarea voluntara a unui urs tinut ilegal in captivitate, evadarea unui urs din captivitate, transportul ilegal etc”, se arata in pozitia oficiala a ministerului.

In plus, ministerul a cerut Directiei Sanitar Veterinare analize care sa determine starea de sanatate a ursului inainte de impuscare, inclusiv sa stabileasca daca exemplarul a fost tranchilizat inainte sa ajunga in oras.

In ceea ce priveste interventia autoritatilor locale in acest caz, ministerul precizeaza ca “nu a fost solicitat pentru a acorda derogarea de impuscare”.

“Necesitatea unui astfel de demers din partea echipei de interventie, in situatia data, va fi stabilita de organele de ancheta abilitate”, se mai arata in comunicatul ministerului Mediului, postat pe Facebook.

“Consideram ca acest incident arata, odata in plus, necesitatea infiintarii cat mai rapide a Serviciului de Urgenta pentru Animale Salbatice – SUAS, demers deja initiat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne. Acesasta structura va dispune de proceduri foarte clare pentru interventia in astfel de situatii, in functie de nivelul de pericol”, conchide ministerul.

Un pui de urs care a ajuns in Sibiu, miercuri, a pus pe jar autoritatile, animalul fiind haituit timp de cateva ore. Pentru ca s-a ratat tranchilizarea sa (nu a fost atinsa tinta), a fost impuscat mortal de un membru al Asociatiei Vanatorilor. In acest caz a fost deschis un dosar penal.

Federatia pentru Protectia Animalelor si Mediului (FPAM) a anuntat miercuri ca depune la Parchetul General o plangere penala impotriva celor responsabili de impuscarea ursului, a declarat presedintele fondator al Federatiei, fostul senator Marius Marinescu.

Vineri seara, in Sibiu se anunta un protest prin care se cere demisia autoritatilor responsabile de uciderea ursului. Pana joi la pranz, peste 600 de persoane au anuntat ca sunt interesate de acest protest.