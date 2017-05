Ministerul Justitiei a publicat lista celor care au vizitat arhiva SIPA. Fostul sef al ANI, Horia Georgescu, se afla printre ei

Ministerul Justitiei a publicat, joi dimineata, lista celor care au vizitat arhiva SIPA dupa secretizare.

“Dupa desfiintarea arhivei, un numar de 22 de ‘vizite’ au fost consemnate in 22 procese verbale intocmite ‘cu ocazia sigilarii/desigilarii spatiilor in care a fost depozitata arhiva’.

Cele 22 procese verbale consemneaza data vizitei, ordinul ministrului Justitiei prin care a fost permis accesul in arhiva, componenta comisiei, semnatura membrilor comisiei, precum si mentiunea Dupa verificarea si inspectarea starii documentelor in vederea desfasurarii pe viitor a lucrarilor comisiei s-a procedat la sigilarea ferestrelor, resigilarea usilor celor doua camere precum si a usii de acces la acestea, indicandu-se si numarul sigiliului folosit”, informeaza Ministerul Justitiei intr-un comunicat.

Aceste vizite au avut loc in perioada 2007-2013, dupa desfiintarea serviciului si secretizarea arhivei de catre Monica Macovei, careia i-au urmat la sefia Ministerului Justitiei Tudor Chiuariu si Catalin Predoiu.

Printre numele aflate pe lista se numara fostul sef ANI, Horia Georgescu, fost membru al uneia dintre comisiile de inventariere, in prezent judecat pentru fapte de coruptie.

Horia Georgescu a facut cateva precizari pe Facebook.

“Nu este nici un secret, ca am facut parte din comisia SIPA (a treia) ca membru, alaturi de alti colegi din minister (…) Activitatea mea in calitate de membru a fost in limita si mandatul dat de ordinul ministrului cu aplicarea legilor incidente. Am incheiat activitatea in cadrul comisiei cand am fost inlocuit de Catalin Predoiu, care a numit o alta comisie”, a precizat acesta pe Facebook.

Iata lista celor care au avut acces in acest interval la arhiva SIPA:

Iosif Marius, Bura Vasilica, Scantei Laura-Iulia, Manzala Danut-Marian, Tiliban Nicolae, Armean Doina, Istrati Andreea, Georgescu Horia, Ungureanu Tiberiu, Popescu Marian-Cornel, Fintana Eugen-Mihai, Caruntu Constantin, Ignuta Valentin, Boboc Monica, Ungur Florian, Oana Iuliu-Maximilian, Radu Mihaela, Postelnicu Ionel, Raduta Cornel, George David, Iulian Spinu, Andronache Florian-Teodor, Stef Marius, Oltenas Adrian.

“Din documentele pe care le detinem nu rezulta activitatile desfasurate in 2006″, adauga MJ in comunicat.

Totodata, se precizeaza ca urmeaza sa fie desecretizate doua rapoarte din aprilie 2008 intocmite de comisia din care au facut parte, printre altii, Horia Georgescu si Iulia Scantei, rapoarte prin care “Comisia a identificat nereguli cu privire la evidenta, pastrarea, procesarea, multiplicarea si distrugerea informatiilor secrete de stat”.

Iulia Scantei a fost o apropiata a fostului ministru al Justitiei Tudor Chiuariu, iar in prezent este senator PNL si vicepresedinte al Senatului.

De asemenea, in comunicatul Ministerului Justitiei se precizeaza ca urmeaza sa fie desecretizate si procesele verbale intocmite de catre comisiile anterioare secretizarii arhivei, din care au facut parte, printre altii, si Cristi Danilet, Marius Oprea, Claudiu Secasiu, Gheorghe Mocuta si Marian Manzala.

Scandalul SIPA a izbucnit dupa ce Dan Andronic a scris ca parte din aceasta arhiva – care ar contine de la 10.000 de dosare pana la 21.000 de documente, inclusiv 3.000 de dosare ale magistratilor – a fost copiata, iar unele documente au fost sustrase si chiar distruse.

Serviciul Independent pentru Protectie si Anticoruptie a fost infiintat in 1991, ca structura in subordinea Directiei Generale a Penitenciarelor, si trebuia sa urmareasca faptele din penitenciare.

ziare.com