Ministerul Educatiei a terminat controlul: Fiul lui Tudorel Toader s-a angajat legal la Iasi

Ministerul Educatiei a ajuns la concluzia ca s-a respectat metodologia in ce priveste angajarea fiului ministrului Justitiei, Tudorel Toader, la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, iar concursul “a fost organizat si s-a desfasurat cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare”.

Potrivit unui comunicat remis miercuri Ziare.com, verificarile au fost efectuate “in legatura cu aspectele de legalitate” privind organizarea acestui concurs si “ca urmare a informatiilor aparute recent in spatiul public”.

In urma verificarilor, MEN a ajuns la concluzia ca fiul lui Toader, unicul candidat de altfel “inscris pentru ocuparea postului de asistent universitar, scos la concurs de Facultatea de Drept in semestrul al II-lea, anul universitar 2016-2017, a indeplinit atat cerintele generale, cat si cele specifice”.

In plus, MEN transmite ca Alexandru Toader indeplinea conditiile candidaturii atat din metodologia din anul 2014, cat si din anul 2017, iar acestuia “i se aplica conditia de detinere a titlului de doctor in domeniul specific postului”, deoarece “candidatul detine titlul de doctor in domeniul de doctorat ‘Drept’”.

Precizarile vin dupa ce, joi, au aparut informatii ca fiul ministrului Tudorel Toader a castigat concursul, pentru ca s-au schimbat regulile in favoarea sa, iar vineri Ministerul Educatiei a anuntat ca face control.

Concret, Senatul universitatii unde tatal sau a fost rector ar fi modificat cu o luna inainte paragraful unei prevederi, astfel incat pozitia respectiva sa poata fi ocupata si de cineva care are titlul de doctor in Drept Penal, asemenea lui Alexandru Toader, nu doar titlul de doctor in Drept Civil. Disciplina vizata pentru a fi predata pe acest post era cea din urma.

Articolul respectiv a fost modificat pe 30 martie, iar postul a fost scos la concurs la sfarsitul lunii aprilie. Mai mult, fiul lui Toader a fost singurul candidat pentru acel post, fiind declarat admis cu media 9,24.

Inainte sa ocupe aceasta functie, Alexandru Toader a fost profesor la o universitate privata din oras si este si notar.

“Eu am indeplinit toate conditiile. Regulamentele pot fi modificate de la o zi la alta. Eu am aflat despre concurs de pe site-ul www.uaic.ro”, a spus fiul ministrului Justitiei.

