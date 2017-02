Mii de romani protesteaza la Guvern miercuri dimineata: Iubirea de tara in strada se masoara!

Protestele fata de ordonanta Iordache continua la Guvern. Valul de indignare e atat de mare incat oamenii nu au mai tinut cont ca miercuri e zi lucratoare si multi au iesit si azi dimineata in strada, in speranta ca se mai se poate schimba ceva.

Zeci de mii de romani au manifestat marti noaptea in Bucuresti si in numeroase orase din tara, infuriati de modul in care Guvernul i-a sfidat atat pe ei, cat si institutiile din Justitie si organizatiile internationale si a adoptat modificarea Codurilor Penale prin ordonanta de urgenta.

LIVE TEXT de la ziare.com, desfasurarea protestelor din Bucuresti si din tara:

11:16 – Pe dexonline.ro cuvantul zilei este “lichea”, iar la ilustratie apare imaginea premierului Sorin Grindeanu.

11:14 – La ora 12:00 presedintele Klaus Iohannis merge sa se intalneasca cu Avocatul Poporului.

11:13 – Si in Onesti ies oamenii sa protesteze de la ora 19:00 in fata primariei.

11:11 – Si in Piata Vasile Milea din Pitesti se vor strange oamenii pentru a protesta miercuri seara incepand cu ora 19:00.

11:08 – “Hotii Romaniei”, striga oamenii printre huiduieli si fluieraturi, in timp ce soferii continua sa ii sustina claxonand cand trec cu masinile pe langa ei.

11:03 – “Noaptea ca hotii” si “Aici va oprim”, striga oamenii care protesteaza in Bucuresti.

11:00 – “Justitie! Justitie! Justitie dupa Constitutie”, cer cei din fata Guvernului.

10:53 – Numarul celor din Piata Victoriei trece de 1.500.

10:51 – “Nu scapati! Nu scapati! Nu scapati”, “Jos Guvernul mafiot” si “Va vedem”, mai transmit oamenii din Piata Victoriei.

10:48 – “Cine sunteti voi sa treceti peste noi?”, striga acum protestatarii.

10:46 – “Sa va fie frica, tara se ridica!” si “DNA, DNA sa vina sa va ia”, mai spun oamenii care protesteaza la Guvern, facand apel catre cei de acasa sa li se alature.

10:41 – “Rusine, rusine, rusine sa va fie”, mai striga oamenii.

10:40 – “Jos Guvernul” si “PSD, ciuma rosie”, striga oamenii din Piata Victoriei.

10:37 – Masinile care trec pe langa protestatarii din Piata Victoriei continua sa claxoneze in semn de solidaritate cu cei care cer demisia Guvernului.

10:33 – La Focsani oamenii se vor strange in Piata Unirii de la 17:30.

10:30 – Brailenii se vor strange de la ora 19:00 in fata Primariei Braila pentru a protesta.

10:29 – “Azi-noapte ne-ati durat democratia”, “Eu imi invat copilul sa nu fure! Tu?!”, sunt mesaje de pe pancartele oamenilor din Piata Victoriei.

10:28 – “Platesc multa la stat ca sa fiu furat”, este un alt mesaj de pe o pancarta.

10:27 – “Tura de dimineata”, scrie pe pancarta unui barbat din Piata Victoriei.

10:23 – Si la Resita se anunta protest pentru miercuri seara la ora 18:00.

10:19 – Numarul protestatarilor din fata Guvernului continua sa creasca. “Iubirea de tara in strada se masoara”, striga protestatarii din Bucuresti.

10:17 – “Tradatorii! Tradatorii!”, striga oamenii la unison, cerand demisia Guvernului.

10:16 – “Ma doare”, scrie pe pancarta unei femei din Piata Victoriei.

10:16 – “Tradatorii neamului, Liviu Dragnea si ai lui”, striga oamenii din Piata Victoriei.

10:15 – Peste 1.000 de oameni sunt in fata Guvernului. Unii protestatri au veni cu copiii la protest, altii au tobe si vuvuzele. Traficul in Piata Victoriei nu este blocat, zona de protest fiind delimitata de jandarmi cu garduri. Masinile care trec prin fata sediului Guvernului claxoneaza, anunta News.ro.

09:50 – Pe retelele de socializare oamenii se mobilizeaza pentru a oferi cazare celor care vin in Bucuresti pentru protestul de miercuri seara. “Daca stiti persoane ce vin la proteste din afara Capitalei si au nevoie de cazare in Bucuresti oferim locuri gratuit la cele 2 hosteluri ale noastre, Little Bucharest si Pura Vida Sky Bar & Hostel Bucharest.

Rugamintea e sa dati un email la adresa oldtown@littlebucharest.ro cu numele si numarul persoanelor. Avem 130 de locuri in total si in functie de cate avem disponibile zilele acestea sprijinim pe cei ce vin din afara Bucurestiului. Multumesc pentru ce faceti!”, a anuntat pe Facebook Tudor Maxim.

09:41 – “Nu scapati” si “DNA sa vina sa va ia”, striga oamenii din fata Guvernului.

09:37 – Sute de oameni s-au strans in Piata Victoriei si cer demisia Guvernului. Digi 24 sustine ca sunt peste 500 de protestatari.

09:31 – Parlamentarii USR protesteaza pe holurile Parlamentului.

09:29 – “Hotii! Hotii”. Striga oamenii adunati in fata Guvernului.

09:27 – Peste 100 de persoane s-au strans in Piata Victoriei.

09:25 – Zeci de oameni s-au strans in fata Guvernului la aceasta ora. Acestia fluiera, iar o persoana a venit cu o toba si bate puternic in ea.

09:22 – Si in Roman oamenii au anuntat ca ies in strada de la ora 17:00.

09:19 – Oamenii vor iesi in strada si in Targoviste. De la ora 18:00, acestia sunt asteptati pe Platoul Prefecturii Targoviste.

09:18 – “JOS Guvernul. NU hotiei legalizate. NU gratierii” este numele protestului organizat la Iasi, de la ora 17:00, in Piata Unirii.

09:17 – Si la Botosani se va organiza un protest de la ora 17:00 la Institutia Prefectului

09:16 – Craiovenii sunt asteptati de la ora 18:00 in Piata Mihai Viteanul din Craiova.

09:14 – Oamenii vor protesta miercuri seara si la Piatra Neamt. Pe pagina evenimentului Jos guvernul Ticalos si Mafiot se anunta ca de la ora 18:00, oamenii sunt asteptati la Consiliul Judetean Neamt.

09:12 – “Speram ca CCR sa se pronunte in cele 10 zile, pentru ca cea mai mare parte a ordonantei sa nu iti produca efectele. Sa dea o decizie astfel incat o ordonanta bandideasca sa nu produca efecte”, a spus Nicusor Dan, liderul USR.

Acesta a spus ca el si colegii sai sunt dispusi sa isi dea demisia din Parlament, dar vor sa fie convinsi ca acest lucru ajuta. “Daca prin gestul nostru putem sa fortam alegeri anticipate, nu avem o problema sa ne dam demisia cu totii. Dar trebuie sa cantarim foarte bine daca mai exista rusine in aceasta majoritate. Daca ajuta, fara indoiala, dar trebuie sa ne gandim foarte bine”, a spus presedintele USR.

09:07 – Si clujenii se mobilizeaza pentru un nou protest. Acestia sunt asteptati de la ora 18:00 in Piata Unirii din Cluj Napoca.

09:03 – In mai multe orase din tara sunt anuntate proteste:

Brasov: ora 17:00, Prefectura Brasov.

Zalau: ora 28:00, Platoul de marmura

Ploiesti: ora 17:00

Galati: ora 17:00, Prefectura Galati

Alba Iulia: ora 16:00, Prefectura Alba Iulia

Calarasi

08:59 – Presedintele Klaus Iohannis a ajuns la sediul CSM: “E inadmisibil, inacceptabil un scandal, o bataie de joc! Nu se poate ca Guvernul sa adopte noaptea o ordonanta de urgenta intr-un domeniu atat de sensibil. Aceasta chestiune nu este pur si simplu tolerabila!”.

08:44 – “Daca domnul Iohannis vine, si a anuntat ca vine, va prezida sedinta CSM”, a transmis Mariana Ghena, presedintele CSM. “Vom vedea care este solutia pe care o vom pronunta”, a adaugat Ghena, catalogand drept “graba” ceea ce a facut Guvernul marti seara. “La graba nu trebuie sa raspunzi cu graba”, a adaugat presedintele CSM.

08:35 – Klaus Iohannis merge miercuri dimineata la sedinta CSM, anunta televiziunile.

08:32 – Pe usile de la intrarea in mai multe blocuri au aparut afise prin care li se cere oamenilor sa iasa in strada miercuri.

08:19 – Gimnasta Andreea Raducan a transmis un mesaj categoric pe Facebook, spunand ca pentru prima data in viata sa ii este rusine de tara sa.

“Dragi romani,

Astazi s-a notat in orice carte de istorie ca suntem un popor de hoti si mincinosi. Nu are rost sa ne mai ofuscam atunci cand persoane din alte tari ne catalogheza drept hoti. Romani=hoti. Tocmai le-am confirmat ca asa este. Cred ca este pt prima data in viata cand imi este rusine de tara in care traiesc. Sunt genul de om care obisnuieste sa-si promoveze tara cu tot ce are ea mai frumos, si sa-si ‘spele rufele in familie’”, a transmis gimnasta.

08:14 – Un protest este anunatat pentru miercuri seara la Sibiu. Oamenii sunt chemati la ora 19:00 in Piata Mare. “De azi iesim in strada in fiecare zi pana invingem! Sibiul spune NU legii gratierii, Sibiul nu accepta un guvern penal ce ne ignora, ne jigneste, ne considera niste prosti!”, se arata pe pagina de Facebook a evenimentului De azi iesim in strada!.

07:03 – La aceasta ora in fata Guvernului sunt 7 protestatari, paziti de un jandarm. In Piata Victoriei sunt insa in continuare atat masini ale Politiei Rutiere, cat si camioane ale Ministerului de Interne, potrivit Digi24.

07:00 – Tinerii lupta cu Guvernul folosind “munitia” data de Executiv: Cum de la 1 februarie Guvernul a adoptat legea care le permite studentilor sa circule gratuit cu trenul, ei se indeamna sa profite de aceste avantaje si sa mearga la Bucuresti sa ceara demisia Guvernului pentru abuzul asupra Justitiei.

06:50 – Romanii s-au organizat pe retelele de socializare si miercuri dimineata urmeaza sa se stranga din nou in fata Guvernului.