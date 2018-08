Mii de romani cer in strada demisia Guvernului: In Bucuresti s-a plecat in mars spre Parlament

Romanii nu renunta la proteste si ies in strada, in fata Guvernului, si duminica seara.

Evenimentul se numeste “Nu Cedam!” si este organizat de Coruptia Ucide.

“Nu putem da inapoi! Nu dupa ce PSD-ALDE a utilizat un aparat de represiune impotriva propriilor cetateni pe care chipurile ii guverneaza si le apara drepturile. Este inacceptabil, incalificabil si nu putem ramane impasibili. Ramanem in strada pana la caderea Guvernului Dancila! Plecati pana nu moare cineva!”, au transmis organizatorii.

Si in tara sunt proteste. Oamenii se strang in centrul oraselor in care s-au intors dupa ce au participat, vineri si sambata, la Bucuresti. Unii le arata celor de acasa ranile suferite in seara de 10 august, cand jandarmii au intervenit in forta pentru a-i alunga din piata, ranind sute de oameni care protestau pasnic.

Si sambata seara au iesit in strada zeci de mii de romani. De aceasta data protestele au ramas pasnice.

