Mii de romani au iesit si joi in strada: Nu gratierii! Nu amnistiei! Demisia!

Peste 2.000 de romani din marile orase din tara protesteaza si joi, nemultumiti de ordonantele privind gratierea si modificarile Codurilor Penal si de Procedura Penala, pe care le considera un atac la adresa Justitiei.

Oamenii spun ca nu vor accepta ca aceste proiecte sa fie adoptate si cer demisia premierului Sorin Grindeanu si a ministrului Justitiei, Florin Iordache.

In Capitala in jur de 100 de persoane au iesit in strada sa protesteze, pentru a doua seara consecutiv.

La Iasi cateva zeci de persoane s-au adunat in Piata Unirii. “Oricat de putini, suntem importanti! Ne vom aduna in fiecare zi pana cand vedem rezultate!”, se arata pe pagina evenimentului “NU legii gratierii”.

Organizatorii protestului au transmis si lista cerintelor lor:

“Nu gratierii! Nu amnistiei! Separarea corecta a puterilor in stat! Demisia ministrului Justitiei! Demisia prim-ministrului! Guvern pentru popor, nu pentru penali! Transparenta in guvernare! Fara minciuna!”.

Oamenii de la Iasi au in mana foi pe care sunt scrise diverse mesaje, printre care “DNA, DNA curata politica”.

Si la Arad oamenii au iesit in strada in fata Primariei pentru un protest spontan.

Sute de brasovenii s-au mobilizat si au iesit sa protesteze. Ei striga “Jos, penalii”, “Zero toleranta penalilor”. Printre mesajele de pe pancartele celor din Brasov se numara si “Somnul natiunii naste monstri”.

In Timisoara sute de persoane s-au strans in Piata Operei, informeaza PressAlert.ro. Oamenii au venit pancarte, iar unii au venit in brate cu copiii de doar cateva luni.

Acestia au avut cateva mesaje catre cei care vor sa puna in aplicare gratierea: “Fara amnistie in democratie”, “DNA, sa vina sa va ia”, “Dragi penali, nu uitati, cu gratierea nu scapati”, “La inchisoare, nu la guvernare” si “Dragnea, nu uita, va veni si vremea ta”.

Digi 24 a transmis ca in jurul orei 19:00 la Timisoara erau in strada 1.500 de persoane.

Si sibienii s-au adunat in Piata Mare, anunta Ora de Sibiu. Sute de persoane s-au strans deja la Sibiu si protesteaza. “Protestul fata de gratiere si amnistie este autorizat pentru toata luna ianuarie, cu traseu Piata Mare-Nicolae Balcescu-Piata Mare. Ne revedem in numar cat mai mare in seara asta (19 ian) la ora 18:00 si duminica (22 ian) – cand va avea loc un protest national”, se anunta pe Facebook.

Amintim ca Ministrul Justitiei a anuntat miercuri ca a elaborat o OUG care scoate mii de detinuti din puscarie si o ordonanta care modifica si completeaza Codurile Penale.