Peste 10.000 de oameni protestează duminica seara în Piața Victoriei si in tara

Un nou protest are loc în această seară în Piața Victoriei din Capitală și în mai multe orașe din țară. Pe pagina de Facebook a evenimentului, intitulat „Cod roşu de OUG”, peste cinci mii de persoane s-au arătat interesate.

UPDATE: Dupa ora 21.00, peste 10.000 de manifestanti se aflau in Piata Victoriei din Bucuresti, iar numarul celor iesiti in strada ajunge la cateva mii si in celelalte orase ale tarii.

Peste 2.000 de oameni au iesit in strada la Iasi, 200 la Targu Mures, 200 la Oradea, 5.000 la Cluj, 7.000 la Sibiu, potrivit Digi24. Si la Buzau oamenii au protestat duminica seara.

La evenimentul intitulat Cod ROSU de OUG si-au anuntat prezenta mii de persoane pe Facebook.

Stire initiala: In jur de 5.000 de persoane s-au adunat duminică seară în Piața Victoriei în cea de-a șasea zi consecutivă de proteste antiguvernamentale din Capitală. Primii au sosit în jurul orei 18.00, iar numărul lor a crescut constant. Proteste de mai mică amploare au loc și în mai multe orașe din țară, anunta HotNews.

La ora 20.00 mulțimea ocupa circa 9.000 de mp în Piața Victoriei. Sunt zone mai dense spre centrul Pietei și în fata muzeului Antipa, dar și zone goale sau mai puțin aglomerate spre Calea Victoriei. Lumea continua sa vină. Potrivit estimării reporterului HotNews.ro aflat la fata locului sunt peste 5.000 de oameni în piața.

Si la Paris zeci de romani protestesteaza, anunta Realitatea TV. Se organizeaza si cei de la Zurich, dupa cum se anunta pe Facebook.

Pe retelele de socializare se spune ca la Cluj s-au adunat peste 10.000 de oameni.