Mii de oameni in strada impotriva legii gratierii: “Fara amnistie, va vrem la puscarie”

Aproximativ 4.000 de persoane au protestat, miercuri seara, in Capitala, fata de proiectele elaborate de Guvern privind gratierea unor pedepse si modificarea Codului Penal.

Manifestantii s-au adunat in Piata Universitatii, de unde au pornit apoi in mars catre sediul Guvernului. In Piata Victoriei, protestatarii au cerut demisia Executivului si au scandat mesaje precum “DNA sa vina sa va ia”, “PSD, ciuma rosie”, “Jos Ciorbea”, “Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta”, “Fara amnistie, va vrem la puscarie”, “Jos penalii” sau “Laura, nu uita, noi suntem de partea ta”, “Dragnea, nu uita, Romania nu-i a ta”.

In timpul protestului, ministrul Justitiei Florin Iordache, cel care a sustinut inca de la audierea sa pentru post necesitatea unor astfel de masuri legislative, a declarat ca protestatarii “nu sunt informati” si a anuntat ca a trimis in intampinarea lor un secretar de stat care sa le explice lucrurile.

Nu doar in Bucuresti au avut loc proteste. Oamenii au iesit in numar mare si in Iasi, Sibiu, Craiova, Cluj-Napoca sau Timisoara.

Oamenii au anuntat ca vor iesi in strada si joi seara, iar pe Facebook s-a anuntat deja un protest pentru duminica.

HotNews, ziare.com