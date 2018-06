Mii de oameni in Piata Victoriei canta: “Multi ani primeasca/ Dragnea sa primeasca”

Mii de oameni au iesit joi seara in strada sa ceara demisia lui Liviu Dragnea din functiile publice dupa ce a fost condamnat, in prima instanta, la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive la Protectia Copilului Teleorman.

UPDATE: Aproximativ 7.000 de oameni s-au adunat in piata Victoriei. Lumea cântă „Mulți ani primească, mulți ani primească, la mulți ani / Cine să primească, Dragnea să primească, la mulți ani”, anunta HotNews.

In Piata Victoriei, la doua ore de la startul protestului erau deja in jur de 5.000 de oameni, asa ca Jandarmeria a inchis traficul rutier. Oamenii au salutat decizia magistratilor Inaltei Curti, au pus in difuzoare “Oda Bucuriei” si au spus ca e inadmisibil ca liderul PSD sa ramana la sefia Camerei Deputatilor dupa aceasta condamnare.

Oamenii cer de urgenta si demisia Vioricai Dancila, dupa ce aceasta a transmis un mesaj de sustinere pentru Dragnea, a spus ca il considera nevinovat. Mai mult, cea care ocupa functia de premier al Romaniei a spus ca justitia este arbitrara si asta inseamna ca tara noastra nu este stat de drept. “Proasta satului e in fruntea statului”, au scandat oamenii.

Ca sa nu mai dea ocazia jandarmilor sa intervina abuziv, oamenii se organizeaza si in mai multe colturi sunt pusi oameni cu steaguri, astfel incat daca apare un incident sa il semnaleze.

Protestatarii au deschis sticle de sampanie. Este insa sampanie pentru copii, avand in vedere ca e interzis consumul de alcool pe spatiul public.

Protestatarii au strigat “CCR, sluga PSD”, dar si numele sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, si au aplaudat indelung. Aclamat a fost si filosoful Mihai Sora, care a venit si joi in fata Guvernului: “Va iubim”, i-au strigat oamenii.

Manifestari similare au loc in mai multe orase din tara, dar si din diaspora.