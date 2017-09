Mihai Tudose: Pilonul II de pensii va fi optional

Pilonul II de pensii nu va fi desfiintat, dar va deveni optional, a anuntat premierul Mihai Tudose intr-un interviu acordat postului Digi24.

Guvernul analizeaza posibilitatea ca de la anul romanii sa decida singuri daca vor sau nu ca pensia lor sa fie administrata si de fonduri private, nu doar de catre stat, a aratat seful Guvernului, potrivit unui fragment din interviu postat pe site-ul Digi24.

“Ca sa va spun in premiera, cred ca solutia spre care ne ducem este sa anuntam populatia, in functie de nivelul de salarizare, unde e mai bine sa isi puna banii: la pilonul I, la pilonul II, toti la pilonul I… Nu desfiinteaza nimeni pilonul II, nu il asasineaza nimeni, nu il chinuie, nu il schingium, dar va fi optional. Romanul va avea un tablou in fata. Eu cu contributia mea atat obtin pe punctul de pensie, dincolo atat obtin ca randament”, a declarat Tudose.

Declaratia a fost facuta in contextul scandalului iscat in jurul Pilonului II de pensii private. Premierul afirma saptamana trecuta ca se va face o analiza pe Pilonul II de pensii, aminteste postul de stiri. Mihai Tudose a spus ca nu exista nationalizare “sub nicio forma”, asa cum se vehicula initial.

Apoi, potrivit unor surse, planurile Guvernului erau de a diminua de la 5,1% la 2,5% contributia virata de stat la fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II), masura care ar fi afectat dramatic dinamica sumelor acumulate in cele aproape 7 milioane de conturi individuale ale participantilor la acest sistem.