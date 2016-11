Mihai Necolaiciuc a fost condamnat definitiv la 8 ani de inchisoare in dosarul Jaf la CFR

Fostul director general al CFR Mihai Necolaiciuc a fost condamnat, miercuri, la 8 ani de inchisoare cu executare, pentru abuz in serviciu. Decizia instantei este definitiva.

De asemenea, magistratii au mai decis ca Necolaiciuc trebuie sa plateasca daune de 100 de milioane de lei vechi, relateaza Digi24.

Anul trecut, Mihai Necolaiciuc a fost condamnat in prima instanta la 10 ani de inchisoare, pentru fapte comise in perioada 2001-2003. Procurorii au apreciat ca prejudiciul total adus companiei CFR prin atribuirea unei serii de contracte a fost de peste 57 milioane de euro.

Decizia Judecatoriei Sectorului 1 a fost ulterior atacata cu apel.

Acuzatiile de abuz in serviciu au fost formulate de procurorii DNA initial in trei dosare separate, dar ulterior ele au fost reunite intr-unul singur.

Procurorii au mai sustinut ca in perioada mentionata CFR a cumparat, printre altele, trandafiri in valoare de 50.000 lei, la preturi supraevaluate.

Dat in urmarire generala in octombrie 2006, Mihai Necolaiciuc a fost extradat din SUA in aprilie 2011 si adus in tara de Interpol.