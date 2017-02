Mihai Chirica a rămas fără funcţii în PSD. Cine i-a luat locul la şefia PNL Iaşi

Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi, a declarat miercuri, înaintea şedinţei CExN PSD unde se va discuta sancţionarea sa, că nu crede că o excludere ar fi “potrivită”, pentru că nu se află în afara partidului, ci a adus un “suflu normal, european” prin declaraţiile sale.

Comitetul Executiv al PSD a decis, printr-un vot unanim, ca primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, să rămână fără funcţii în partid.

Mihai Chirica a pierdut funcţia de vicepreşedinte al PSD şi conducerea filialei ieşene. Preşedinte interimar al PSD Iaşi a fost numit Maricel Popa, şeful Consiliului Judeţean Iaşi.

“Suntem in premiera mondiala cand un presedinte de organizatie care spune adevarul e pedepsit pentru asta. Arata ca mai e mult de lucru. Sunt membru PSD, sunt primarul Iasi , am o comunitate de reprezentat in continuare si voi reprezenta cu cinste”, a punctat Chirica.

(Excluderea – n.r.) e o manieră mai puţin potrivită pentru România de astăzi. Excluderea de regulă trebuie să vină din interiorul organizaţiei de unde faci parte. Va trebui să le explic că nu sunt în afara PSD. Dimpotrivă, cred că am reuşit să aduc o notă nouă, un suflu normal, european, în PSD”, a spus primarul, la intrarea în şedinţa CExN, potrivit News.ro.

În legătură cu organizaţiile care au cerut public excluderea sa din partid, Chirica a afirmat că este mai “relevantă” poziţia premierului Sorin Grindeanu şi a organizaţiei Timiş, care nu s-a exprimat pentru sancţionare.