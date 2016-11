MiG rusesc prabusit in Mediterana, dupa ce a ratat aterizarea pe portavionul Kuznetov

Un avion rus de lupta s-a prabusit in Marea Mediterana, in timp ce incerca sa aterizeze pe portavionul Amiralul Kuznetov, dupa o misiune in Siria, relateaza Daily Mail.

Aeronava, un MiG29, ar fi intampinat probleme tehnice cand a incercat sa aterizeze si s-a prabusit in apa. Incidentul ar fi avut loc duminica dupa-amiaza.

Potrivit Fox News, un elicopter rus de interventie in situatii de urgenta a intervenit pentru a-l scoate pe pilot din apa, dar starea acestuia nu este clara.

Si epava avionului ar fi fost recuperata.

Ministerul rus al Apararii a confirmat luni ca un avion de lupta al sau s-a prabusit in Marea Mediterana, dupa ce a decolat de pe portavionul Amiralul Kuznetov.

Pilotul avionului MiG-29K s-a catapultat, iar viata sa nu este in pericol, informeaza News.ro.

Potrivit Ministerului, cauza accidentului a fost o eroare tehnica, in timpul unei misiuni de antrenament.

Amiral Kuznetov, singurul portavion al Rusiei, a fost trimis in Marea Mediterana pentru a servi ca rampa de lansare pentru raiduri aeriene in Siria.